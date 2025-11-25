Рейтинг@Mail.ru
16:53 25.11.2025 (обновлено: 17:39 25.11.2025)
Житель Таиланда назвал наводнение на юге страны концом света
Житель затопленного Хат Яя в провинции Сонгкла на "Крайнем Юге" Таиланда рассказал РИА Новости, что происходящее там напоминает конец света. РИА Новости, 25.11.2025
в мире, таиланд, малайзия, южный регион (мальдивы)
В мире, Таиланд, Малайзия, Южный регион (Мальдивы)
Житель Таиланда назвал наводнение на юге страны концом света

Житель провинции Сонгкла сравнил наводнение на юге Таиланда с концом света

© AP PhotoПоследствия наводнения в провинции Сонгкла в Таиланде
Последствия наводнения в провинции Сонгкла в Таиланде - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© AP Photo
Последствия наводнения в провинции Сонгкла в Таиланде
БАНГКОК, 25 ноя — РИА Новости. Житель затопленного Хат Яя в провинции Сонгкла на "Крайнем Юге" Таиланда рассказал РИА Новости, что происходящее там напоминает конец света.
Ранее национальный телеканал Таиланда сообщил, что Хат Яй полностью затоплен, вода находится на уровне 1,5-3 метров, уже около суток специалисты эвакуируют жителей города и туристов, последних там более тысячи. Большинство посетителей Хат Яя, одного из популярных туристических зон юга Таиланда, составляют граждане Малайзии, приезжающие туда в рамках таиландско-малайзийской программы приграничного туризма.
Последствия наводнения в провинции Сонгкла в Таиланде - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Россияне не обращались в генконсульство в связи с наводнением в Таиланде
Вчера, 14:17
"Многие жители не могут связаться друг с другом, сотни людей в отчаянии. Это не просто бедствие, ощущение, будто наступает конец света", - рассказал собеседник агентства, эвакуировавшийся в соседнюю провинцию Сатун.
По его словам, оставшиеся в городе люди помогают пострадавшим, государственные службы не справляются с объемом работы.
"Люди сами ищут пропавших, развозят воду и еду, помогают эвакуировать соседей. Есть погибшие, и всё только ухудшается", - уточнил собеседник агентства.
Он добавил, что наводнение распространяется и на соседние провинции, жители вынуждены покидать дома.
Последствия урагана на Гаити - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
На Гаити при наводнении погибли более десяти человек
29 октября, 18:27
"Я уехал из Хат Яя в Сатун, но и здесь ситуация ухудшается. В некоторых районах людям просто больше негде жить. Южный регион буквально тонет, кажется, он скоро исчезнет под водой", - добавил собеседник агентства.
Возникшее из-за многодневных ливней наводнение на "Крайнем Юге" Таиланда, как называют регион, граничащий с Малайзией, охватило все входящие в него провинции: частично затоплены территории провинций Сонгкла (больше всего пострадал Хат Яй), Наративат, Ялла и Паттани, а также соседние провинции Сатун, Накхонситхаммарат, Транг и Пхаттхалунг.
Таиландские эксперты заявляют, что такие сильные ливневые дожди на "Крайнем Юге" ни разу не фиксировались документально в течение 300 лет систематических наблюдений: начиная с XVI века порты юга Таиланда служили важными перевалочными пунктами международной торговли, и с конца XVII века в этих портах регулярно велись записи, касающиеся погодных условий.
Последствия наводнения во Вьетнаме - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
Число погибших из-за наводнений во Вьетнаме выросло до 90
23 ноября, 13:55
 
