Житель Таиланда назвал наводнение на юге страны концом света

БАНГКОК, 25 ноя — РИА Новости. Житель затопленного Хат Яя в провинции Сонгкла на "Крайнем Юге" Таиланда рассказал РИА Новости, что происходящее там напоминает конец света.

Ранее национальный телеканал Таиланда сообщил, что Хат Яй полностью затоплен, вода находится на уровне 1,5-3 метров, уже около суток специалисты эвакуируют жителей города и туристов, последних там более тысячи. Большинство посетителей Хат Яя, одного из популярных туристических зон юга Таиланда, составляют граждане Малайзии , приезжающие туда в рамках таиландско-малайзийской программы приграничного туризма.

"Многие жители не могут связаться друг с другом, сотни людей в отчаянии. Это не просто бедствие, ощущение, будто наступает конец света", - рассказал собеседник агентства, эвакуировавшийся в соседнюю провинцию Сатун.

По его словам, оставшиеся в городе люди помогают пострадавшим, государственные службы не справляются с объемом работы.

"Люди сами ищут пропавших, развозят воду и еду, помогают эвакуировать соседей. Есть погибшие, и всё только ухудшается", - уточнил собеседник агентства.

Он добавил, что наводнение распространяется и на соседние провинции, жители вынуждены покидать дома.

"Я уехал из Хат Яя в Сатун, но и здесь ситуация ухудшается. В некоторых районах людям просто больше негде жить. Южный регион буквально тонет, кажется, он скоро исчезнет под водой", - добавил собеседник агентства.

Возникшее из-за многодневных ливней наводнение на "Крайнем Юге" Таиланда, как называют регион, граничащий с Малайзией, охватило все входящие в него провинции: частично затоплены территории провинций Сонгкла (больше всего пострадал Хат Яй), Наративат, Ялла и Паттани , а также соседние провинции Сатун, Накхонситхаммарат, Транг и Пхаттхалунг.