Ложная весна. В России выявили тревожный сигнал от земноводных
Наука
 
07:00 25.11.2025
Ложная весна. В России выявили тревожный сигнал от земноводных
Распространенные в России виды бесхвостых земноводных в последние пять лет стали просыпаться и мигрировать на нерест на 20 дней раньше нормы, обнаружили...
россия
саратов
Ложная весна. В России выявили тревожный сигнал от земноводных

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Распространенные в России виды бесхвостых земноводных в последние пять лет стали просыпаться и мигрировать на нерест на 20 дней раньше нормы, обнаружили специалисты СГУ. По их данным, до начала глобального потепления сроки пробуждения были относительно стабильны, а с 1960 по 2020 гг. сместились на пять дней ближе к началу года. С 2021 года регулярно наблюдается так называемая ложная весна, выводящая амфибий из зимней спячки раньше нормы. Результаты исследования представлены в Поволжском экологическом журнале.
Для нереста бесхвостые земноводные (лягушки и жерлянки) перемещаются к водоемам, когда вода прогревается до среднесуточной температуры +8ºС. Там они выбирают себе пару, и самка мечет в воду икру, из которой через две недели вылупляются головастики, рассказали в Саратовском национальном исследовательском государственном университете (СГУ) имени Н.Г. Чернышевского.
"Резкие потепления сильно сдвинули сроки нереста двух распространенных видов амфибий — жерлянки краснобрюхой (Bombina bombina) и лягушки озерной (Pelophylax ridibundus) в типичных водоемах средней полосы — пойменных озерах в долине реки Медведица. Если с 1921 года по 2020 год в среднем амфибии стали приходить на нерест на пять суток раньше, то за последние пять лет — еще на 20", — сообщил доцент кафедры морфологии и экологии животных СГУ Михаил Ермохин.
По словам Ермохина, ложная весна — один из важных факторов смертности амфибий. Они откладывают икру на мелководье (до глубины 0,5 м), поэтому если за коротким периодом потепления наступит резкое похолодание, икринки могут погибнуть от переохлаждения или от дефицита кислорода еще до выхода из них головастиков. При замерзании поверхности мелких водоемов кислород в воде может быстро закончиться и тогда полностью погибнет все поколение амфибий этого года.
При частом повторении ложной весны может резко сократиться численность популяций земноводных, что ведет к снижению генетического разнообразия и соответственно к снижению устойчивости амфибий к болезням и другим негативным факторам. Сокращение численности популяций амфибий из-за климатических аномалий может оказывать косвенное негативное влияние на здоровье леса и сельскохозяйственных угодий, так как многие виды земноводных регулируют численность популяций насекомых, в том числе вредителей сельского и лесного хозяйства, сглаживая вспышки их численности.
"В наземных экосистемах почти нет организмов, способных синтезировать полиненасыщенные жирные кислоты (известные многим как омега-3), без которых не может нормально функционировать ни один живой организм. Такие кислоты создают водоросли, которыми питаются головастики амфибий. Выходя на сушу после метаморфоза, амфибии переносят в своих телах эти биологически активные вещества из водоемов в наземные экосистемы", — рассказал Ермохин.
По его словам, амфибий едят многие виды наземных хищников. Количество и качество потомства, а также состояние иммунитета наземных хищников зависит от количества амфибий в их рационе. При дефиците таких кормов численность популяций многих охотничье-промысловых животных будет сокращаться.
По мнению ученого, целесообразно организовать специальные мероприятия для охраны популяций амфибий. Например, экологи и специалисты в области охраны природы могут создать сеть искусственных водоемов для размножения амфибий с большей глубиной, достаточной для защиты от переохлаждения головастиков. При прогнозе резкого похолодания можно организовать спасение икры. Для этого ее можно перенести в лаборатории или незамерзающие водоемы, а после окончания похолодания вернуть обратно в природные водоемы.
"Выбор водоемов для наблюдения за поведением амфибий был обусловлен их относительно стабильным гидрологическим режимом, по крайней мере, в период нерестовых миграций, что необходимо для проведения исследований активности бесхвостых амфибий", — пояснил ученый.
Учеты мигрирующих на нерест бесхвостых амфибий сопровождались измерениями температуры среды в воде, почве и на нерестилищах. Непрерывно эти показатели за последние три года изменялись только весной 2024 года, тогда нерест произошел раньше срока, однако без перерывов амфибий на "оцепенение, рассказал Ермохин.
 
Наука
 
 
