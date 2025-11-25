Замгенсека НАТО приехала на Украину, заявила Свириденко

МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Заместитель генерального секретаря НАТО Радмила Шекеринска находится с визитом на Украине, сообщила украинский премьер Юлия Свириденко.
"Встретились с заместителем генерального секретаря НАТО Радмилой Шекеринской в рамках ее визита на Украину… Мы подтвердили эффективность программы PURL (по закупке вооружений для Киева – ред.) как действенного инструмента обеспечения потребностей Украины в вооружениях. Объем финансовой поддержки с момента запуска программы составляет более 3 миллиардов долларов", - написала Свириденко в своем Telegram-канале.
В начале августа украинский министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что США и НАТО запускают новый механизм поддержки Украины через инициативу PURL, предусматривающую быстрые поставки вооружения через добровольческие взносы стран альянса. Генсек НАТО Марк Рютте 2 сентября заявил, что страны НАТО уже закупили у США летальное и оборонное оружие для Украины на два миллиарда долларов в рамках инициативы.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
НАТО уже месяц не финансирует закупки оружия для Украины, пишут СМИ
30 сентября, 10:54