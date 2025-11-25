Рейтинг@Mail.ru
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:40 25.11.2025 (обновлено: 21:46 25.11.2025)
Замгенсека НАТО приехала на Украину, заявила Свириденко
в мире, украина, россия, сша, денис шмыгаль, марк рютте, сергей лавров, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Денис Шмыгаль, Марк Рютте, Сергей Лавров, НАТО
Свириденко: замгенсека НАТО Шекеринска приехала с визитом на Украину

© Фото : Аккаунт Radmila Shekerinska/Радмила Шекеринска в соцсети ХРадмила Шекеринска
Радмила Шекеринска - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© Фото : Аккаунт Radmila Shekerinska/Радмила Шекеринска в соцсети Х
МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Заместитель генерального секретаря НАТО Радмила Шекеринска находится с визитом на Украине, сообщила украинский премьер Юлия Свириденко.
"Встретились с заместителем генерального секретаря НАТО Радмилой Шекеринской в рамках ее визита на Украину… Мы подтвердили эффективность программы PURL (по закупке вооружений для Киева – ред.) как действенного инструмента обеспечения потребностей Украины в вооружениях. Объем финансовой поддержки с момента запуска программы составляет более 3 миллиардов долларов", - написала Свириденко в своем Telegram-канале.
В начале августа украинский министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что США и НАТО запускают новый механизм поддержки Украины через инициативу PURL, предусматривающую быстрые поставки вооружения через добровольческие взносы стран альянса. Генсек НАТО Марк Рютте 2 сентября заявил, что страны НАТО уже закупили у США летальное и оборонное оружие для Украины на два миллиарда долларов в рамках инициативы.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Эмблема Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
НАТО уже месяц не финансирует закупки оружия для Украины, пишут СМИ
30 сентября, 10:54
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАДенис ШмыгальМарк РюттеСергей ЛавровНАТО
 
 
