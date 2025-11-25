В уфимском зоопарке выявили нарушения

УФА, 25 ноя – РИА Новости. Нарушения требований к уборке вольеров и содержанию хищников выявлены в закрытом передвижном зоопарке "Саванна" в Уфе, сообщила прокуратура Башкирии.

Содержание диких животных в зоопарке "Саванна" оценили сотрудники прокуратуры с представителями управлений Россельхознадзора Росприроднадзора . Проверка проводилась после сообщений в соцсетях о содержании львов в зоопарке в антисанитарных условиях.

По данным башкирской прокуратуры, в зоопарке живут 15 львов, три тигра и один леопард.

"Предварительно выявлены нарушения требований к уборке вольеров и территории, к утилизации отходов, а также к содержанию хищников. Будут изучены правоустанавливающие документы, паспорта на животных с отметками о вакцинации и обработках, ветеринарные сопроводительные документы, журналы уборки клеток, рациона и режима кормления", - сообщили в ведомстве.

© Прокуратура Республики Башкортостан Львы в зоопарке "Саванна" в Уфе. Кадр видео © Прокуратура Республики Башкортостан Львы в зоопарке "Саванна" в Уфе. Кадр видео