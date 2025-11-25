https://ria.ru/20251125/narushenija-2057486149.html
В уфимском зоопарке выявили нарушения
Нарушения требований к уборке вольеров и содержанию хищников выявлены в закрытом передвижном зоопарке "Саванна" в Уфе, сообщила прокуратура Башкирии. РИА Новости, 25.11.2025
происшествия
уфа
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
уфа
2025
Происшествия, Уфа, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
УФА, 25 ноя – РИА Новости. Нарушения требований к уборке вольеров и содержанию хищников выявлены в закрытом передвижном зоопарке "Саванна" в Уфе, сообщила прокуратура Башкирии.
Содержание диких животных в зоопарке "Саванна" оценили сотрудники прокуратуры с представителями управлений Россельхознадзора
и Росприроднадзора
. Проверка проводилась после сообщений в соцсетях о содержании львов в зоопарке в антисанитарных условиях.
По данным башкирской прокуратуры, в зоопарке живут 15 львов, три тигра и один леопард.
"Предварительно выявлены нарушения требований к уборке вольеров и территории, к утилизации отходов, а также к содержанию хищников. Будут изучены правоустанавливающие документы, паспорта на животных с отметками о вакцинации и обработках, ветеринарные сопроводительные документы, журналы уборки клеток, рациона и режима кормления", - сообщили в ведомстве.
Ранее источник РИА Новости, знакомый с ситуацией, информировал, что около десяти лет назад уфимские власти предоставили передвижному зоопарку "Саванна" земельный участок в парке имени Лесоводов, но в данный момент договор о предоставлении участка не продлен. Зоопарк лишен источника электричества, и сейчас животных обогревают генераторами.