В уфимском зоопарке выявили нарушения - РИА Новости, 25.11.2025
17:55 25.11.2025 (обновлено: 18:15 25.11.2025)
В уфимском зоопарке выявили нарушения
В уфимском зоопарке выявили нарушения
Нарушения требований к уборке вольеров и содержанию хищников выявлены в закрытом передвижном зоопарке "Саванна" в Уфе, сообщила прокуратура Башкирии. РИА Новости, 25.11.2025
происшествия, уфа, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
Происшествия, Уфа, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
В уфимском зоопарке выявили нарушения

В уфимском зоопарке выявили нарушения в уборке вольеров и содержании хищников

© Прокуратура Республики БашкортостанТигр в зоопарке "Саванна" в Уфе. Кадр видео
Тигр в зоопарке "Саванна" в Уфе. Кадр видео
УФА, 25 ноя – РИА Новости. Нарушения требований к уборке вольеров и содержанию хищников выявлены в закрытом передвижном зоопарке "Саванна" в Уфе, сообщила прокуратура Башкирии.
Содержание диких животных в зоопарке "Саванна" оценили сотрудники прокуратуры с представителями управлений Россельхознадзора и Росприроднадзора. Проверка проводилась после сообщений в соцсетях о содержании львов в зоопарке в антисанитарных условиях.
Ослик Жорик - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Ослик Жорик, возивший снаряды на СВО, скоро переедет в Московский зоопарк
Вчера, 17:34
По данным башкирской прокуратуры, в зоопарке живут 15 львов, три тигра и один леопард.
"Предварительно выявлены нарушения требований к уборке вольеров и территории, к утилизации отходов, а также к содержанию хищников. Будут изучены правоустанавливающие документы, паспорта на животных с отметками о вакцинации и обработках, ветеринарные сопроводительные документы, журналы уборки клеток, рациона и режима кормления", - сообщили в ведомстве.
© Прокуратура Республики БашкортостанЛьвы в зоопарке "Саванна" в Уфе. Кадр видео
Львы в зоопарке "Саванна" в Уфе. Кадр видео
Ранее источник РИА Новости, знакомый с ситуацией, информировал, что около десяти лет назад уфимские власти предоставили передвижному зоопарку "Саванна" земельный участок в парке имени Лесоводов, но в данный момент договор о предоставлении участка не продлен. Зоопарк лишен источника электричества, и сейчас животных обогревают генераторами.
Лев, которого использовали для фотосессий - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
В Москве передали в зоопарк льва и львенка, используемых для фотосессий
13 июля, 15:46
 
ПроисшествияУфаФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
 
 
