Аналитик рассказал об отмене налога на один вид вкладов - РИА Новости, 25.11.2025
03:18 25.11.2025
Аналитик рассказал об отмене налога на один вид вкладов
экономика, агентство по страхованию вкладов, вклады, налоги
Экономика, Агентство по страхованию вкладов, Вклады, Налоги
© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкБланк налоговой декларации на доходы физических лиц
Бланк налоговой декларации на доходы физических лиц. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. НДС на вклады в драгметаллах отменен с 1 января 2026 года, чтобы уравнять их в правах с вкладами в рублях и валюте. Однако массовыми металлические вклады не станут, рассказал агентству "Прайм" директор по аналитике Инго Банка Василий Кутьин.
По его словам, до принятия закона вклады в золоте и прочих драгметаллах облагались НДС в отличие от рублевых и валютных. Теперь несправедливость устранена, и вклады в металлах могут стать привлекательнее.
Однако интересны они будут, прежде всего, для ВИП-сегмента, уверен он. Дело в том, что такие вклады не подпадают под гарантии АСВ, кроме того, стоимость металлов колеблется в зависимости от конъюнктуры.
Таким образом, доходность не гарантирована. Вложения могут быть интересны с точки зрения диверсификации активов для профессиональных состоятельных инвесторов, уверен Кутьин.
"В настоящее время гражданам куда привычнее физическое золото (слитки и инвестиционные монеты), а также биржевое золото", - заключил он.
