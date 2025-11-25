Рейтинг@Mail.ru
Власти препятствуют расследованию дела Миндича, заявили в НАБУ - РИА Новости, 25.11.2025
16:05 25.11.2025 (обновлено: 16:45 25.11.2025)
Власти препятствуют расследованию дела Миндича, заявили в НАБУ
Руководство Украины препятствует расследованию коррупционного дела, где фигурирует соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич, заявил руководитель подразделения
в мире
россия
украина
тимур миндич
владимир зеленский
герман галущенко
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
верховная рада украины
россия
украина
в мире, россия, украина, тимур миндич, владимир зеленский, герман галущенко, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, энергоатом, дело миндича
В мире, Россия, Украина, Тимур Миндич, Владимир Зеленский, Герман Галущенко, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Верховная Рада Украины, Энергоатом, Дело Миндича
Власти препятствуют расследованию дела Миндича, заявили в НАБУ

Детектив НАБУ Абакумов: власти Украины препятствуют следствию по делу Миндича

Тимур Миндич
Тимур Миндич - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Тимур Миндич. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Руководство Украины препятствует расследованию коррупционного дела, где фигурирует соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич, заявил руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Абакумов на заседании комитета Рады.
"Мы собираем доказательную базу о причастности лиц, которым еще не сообщено о подозрении. Во время расследования я точно удостоверился, что одним из источников распространения информации к субъектам, которые являются потенциальными нашими подозреваемыми, является целенаправленная работа других органов государственной власти и правоохранительных органов по препятствованию расследованию НАБУ", —приводит слова Абакумова украинский депутат Алексей Гончаренко* в Telegram-канале.
Глава антикоррупционного бюро Семен Кривонос также подтвердил, что расследованию препятствовали органы госвласти. По его словам, сотрудников НАБУ пытались обвинить в работе на Россию и собирали данные о перемещении детективов, включая закрытые реестры. При этом финансовый мониторинг не предоставил отчетов по работе с банками, через которые могли вывести средства.
"Деньги, которые мы нашли, поступили, скорее всего, из банков. Почему такая схема была возможна — из-за плохой работы правоохранителей. А без независимых правоохранительных органов такие схемы будут дальше существовать. Так как организация привлекала правоохранителей для собственных интересов", — отметил он.
Коррупционный скандал на Украине

Десятого ноября НАБУ и САП начали масштабную операцию по выявлению коррупционных схем в энергетической сфере. Бюро провело обыски у экс-главы Минэнерго Германа Галущенко, в компании "Энергоатом", а также у Тимура Миндича, которого считают создателем преступной группировки и "кошельком" Зеленского. Сообщается, что перед этим бизнесмена поспешно вывезли с Украины.
Позднее НАБУ опубликовало фотографии с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, и фрагменты аудиозаписей, в которых фигурируют трое с прозвищами Карлсон, Тенор и Рокет. По данным депутата Рады Ярослава Железняка, речь идет о Миндиче, исполнительном директоре по физзащите и безопасности "Энергоатома" Дмитрии Басове и советнике Галущенко Игоре Миронюке соответственно. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов.
Антикоррупционное бюро уже предъявило обвинение семи участникам преступного сообщества. Миндича и бизнесмена Александра Цукермана объявили в розыск. Галущенко, который с лета возглавлял Минюст, и действующего министра энергетики Светлану Гринчук отправили в отставку.
Как утверждает Зеленский, он якобы не знал, что происходит за его спиной. А на вопрос о возможном увольнении Ермака, которого также считают причастным к коррупционным схемам, глава киевского режима ответил, что "офис президента — его кадровый приход, поэтому он имеет право принимать любые решения".
* Внесен в список террористов и экстремистов.
 
В миреРоссияУкраинаТимур МиндичВладимир ЗеленскийГерман ГалущенкоНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Верховная Рада УкраиныЭнергоатомДело Миндича
 
 
