На Кубани мужчина избивал детей металлической палкой и шокером

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Житель Краснодарского края подозревается в жестоком обращении с детьми, которых он бил электрошокером и металлической палкой, а также ставил на горох, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.
По информации ведомства, в Отрадненском районе Краснодарского края в отношении 32-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних (статья 156 УК РФ). В ходе проверки материалов дела прокуратура обнаружила, что с февраля по октябрь 2025 года отец жестоко обращался с 10-летней дочерью и 8-летним сыном, мать которых умерла от коронавируса.
«
"Все это время нигде не работающий отец унижал детей, систематически применял физическое насилие к ним, используя при этом электрошокер, что подтверждено заключением судебно-медицинской экспертизы. Девочку он систематически бил, в том числе металлической палкой, и, чтобы скрыть от окружающих синяки, не пускал последнюю в школу, за непослушание в качестве наказания заставлял стоять на коленях на горохе", - сообщается в Telegram-канале прокуратуры.
В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело за истязание несовершеннолетних (пункт "г" части 2 статьи 117 УК РФ). Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.
В ведомстве отметили, что в настоящее время дети находятся в реабилитационном центре.