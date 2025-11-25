Рейтинг@Mail.ru
На Кубани мужчина избивал детей металлической палкой и шокером - РИА Новости, 25.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:52 25.11.2025
https://ria.ru/20251125/muzhchina-2057459581.html
На Кубани мужчина избивал детей металлической палкой и шокером
На Кубани мужчина избивал детей металлической палкой и шокером - РИА Новости, 25.11.2025
На Кубани мужчина избивал детей металлической палкой и шокером
Житель Краснодарского края подозревается в жестоком обращении с детьми, которых он бил электрошокером и металлической палкой, а также ставил на горох, сообщили... РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T16:52:00+03:00
2025-11-25T16:52:00+03:00
происшествия
краснодарский край
россия
отрадненский район
крушение вертолета в дагестане
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571961781_0:280:1956:1380_1920x0_80_0_0_d43abc0ca9979696fb36e279b4a0ee05.jpg
https://ria.ru/20251124/prigovor-2057167525.html
краснодарский край
россия
отрадненский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571961781_0:96:1956:1563_1920x0_80_0_0_5790ba927e873e78bde44c434f65b3f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, краснодарский край, россия, отрадненский район, крушение вертолета в дагестане
Происшествия, Краснодарский край, Россия, Отрадненский район, Крушение вертолета в Дагестане
На Кубани мужчина избивал детей металлической палкой и шокером

На Кубани мужчина бил своих детей металлической палкой, шокером, ставил на горох

© РИА Новости / Антон ДенисовАвтомобиль Прокуратуры России
Автомобиль Прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
Автомобиль Прокуратуры России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Житель Краснодарского края подозревается в жестоком обращении с детьми, которых он бил электрошокером и металлической палкой, а также ставил на горох, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.
По информации ведомства, в Отрадненском районе Краснодарского края в отношении 32-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних (статья 156 УК РФ). В ходе проверки материалов дела прокуратура обнаружила, что с февраля по октябрь 2025 года отец жестоко обращался с 10-летней дочерью и 8-летним сыном, мать которых умерла от коронавируса.
«

"Все это время нигде не работающий отец унижал детей, систематически применял физическое насилие к ним, используя при этом электрошокер, что подтверждено заключением судебно-медицинской экспертизы. Девочку он систематически бил, в том числе металлической палкой, и, чтобы скрыть от окружающих синяки, не пускал последнюю в школу, за непослушание в качестве наказания заставлял стоять на коленях на горохе", - сообщается в Telegram-канале прокуратуры.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело за истязание несовершеннолетних (пункт "г" части 2 статьи 117 УК РФ). Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.
В ведомстве отметили, что в настоящее время дети находятся в реабилитационном центре.
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
В Омске женщине вынесли приговор за истязание и избиение восьмилетнего сына
24 ноября, 15:27
 
ПроисшествияКраснодарский крайРоссияОтрадненский районКрушение вертолета в Дагестане
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала