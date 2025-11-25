На Кубани мужчина избивал детей металлической палкой и шокером

«

"Все это время нигде не работающий отец унижал детей, систематически применял физическое насилие к ним, используя при этом электрошокер, что подтверждено заключением судебно-медицинской экспертизы. Девочку он систематически бил, в том числе металлической палкой, и, чтобы скрыть от окружающих синяки, не пускал последнюю в школу, за непослушание в качестве наказания заставлял стоять на коленях на горохе", - сообщается в Telegram-канале прокуратуры.