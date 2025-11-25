https://ria.ru/20251125/moskva-2057447474.html
На Киевском шоссе в ДТП опрокинулся автомобиль
2025-11-25T16:09:00+03:00
2025-11-25T16:09:00+03:00
2025-11-25T16:24:00+03:00
происшествия
авто
Новости
На Киевском шоссе в ДТП опрокинулся автомобиль, водителей госпитализировали
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости.
Автомобиль опрокинулся после столкновения с другой машиной на Киевском шоссе недалеко от аэропорта "Внуково", оба водителя госпитализированы, сообщается в Telegram-канале
столичной Госавтоинспекции
"По предварительным данным, на 26 км Киевского шоссе произошло столкновение 2 транспортных средств, с последующим опрокидыванием одного из них. В результате дорожной аварии два водителя с различными травмами доставлены в медучреждение", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте работают экстренные службы и сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают обстоятельства ДТП и принимают меры для устранения последствий аварии.