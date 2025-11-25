Рейтинг@Mail.ru
На Киевском шоссе в ДТП опрокинулся автомобиль - РИА Новости, 25.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:09 25.11.2025 (обновлено: 16:24 25.11.2025)
https://ria.ru/20251125/moskva-2057447474.html
На Киевском шоссе в ДТП опрокинулся автомобиль
На Киевском шоссе в ДТП опрокинулся автомобиль - РИА Новости, 25.11.2025
На Киевском шоссе в ДТП опрокинулся автомобиль
Автомобиль опрокинулся после столкновения с другой машиной на Киевском шоссе недалеко от аэропорта "Внуково", оба водителя госпитализированы, сообщается в... РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T16:09:00+03:00
2025-11-25T16:24:00+03:00
происшествия
авто
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/19/2057448291_0:0:2457:1382_1920x0_80_0_0_1963bb1927a75e5cb63f12c428094f0d.jpg
https://ria.ru/20251124/dtp-2057230282.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/19/2057448291_0:0:1843:1382_1920x0_80_0_0_88d33dcf5a5bc47a1bae28fa4d338de7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, авто
Происшествия, Авто
На Киевском шоссе в ДТП опрокинулся автомобиль

На Киевском шоссе в ДТП опрокинулся автомобиль, водителей госпитализировали

Последствия ДТП на Киевском шоссе. Кадр записи видеорегистратора
Последствия ДТП на Киевском шоссе. Кадр записи видеорегистратора - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Последствия ДТП на Киевском шоссе. Кадр записи видеорегистратора
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Автомобиль опрокинулся после столкновения с другой машиной на Киевском шоссе недалеко от аэропорта "Внуково", оба водителя госпитализированы, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции
"По предварительным данным, на 26 км Киевского шоссе произошло столкновение 2 транспортных средств, с последующим опрокидыванием одного из них. В результате дорожной аварии два водителя с различными травмами доставлены в медучреждение", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте работают экстренные службы и сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают обстоятельства ДТП и принимают меры для устранения последствий аварии.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
В Барнауле пять человек пострадали в ДТП с маршрутным автобусом
24 ноября, 18:30
 
ПроисшествияАвто
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала