В Москве водителя электробуса отстранили от работы после видео с "шашками"
В Москве водителя электробуса отстранили от работы после видео с "шашками"
Водителя электробуса отстранили от работы после публикации видео с "шашками" на дороге в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУП "Мосгортранс". РИА Новости, 25.11.2025
В Москве водителя электробуса отстранили от работы после видео с "шашками"
В Москве водителя электробуса отстранили после видео с шашками на дороге