15:56 25.11.2025
В Москве водителя электробуса отстранили от работы после видео с "шашками"
В Москве водителя электробуса отстранили от работы после видео с "шашками"
происшествия, москва, калужское шоссе, мосгортранс
Происшествия, Москва, Калужское шоссе, Мосгортранс
© Кадр видео из соцсетейЭлектробус подрезает автомобиль на Калужском шоссе
© Кадр видео из соцсетей
Электробус подрезает автомобиль на Калужском шоссе
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Водителя электробуса отстранили от работы после публикации видео с "шашками" на дороге в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".
Ранее в Telegram-каналах было опубликовано видео, где электробус на скорости перестраивается с одной полосы на другую, подрезая ближайшие машины.
"Сегодня около 8.15 на Калужском шоссе произошёл инцидент с участием электробуса, следовавшего без пассажиров. ГУП "Мосгортранс" будет проведена проверка по факту нарушения требований ПДД при управлении транспортным средством. Водитель на этот период отстранен от работы", - рассказали в пресс-службе.
Побег от автоинспекторов в Вологодской области - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
В Вологодской области лихача остановили поленом
13 октября, 15:37
 
ПроисшествияМоскваКалужское шоссеМосгортранс
 
 
