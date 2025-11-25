В Москве сотрудников хостела заподозрили в организации незаконной миграции

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Полицейские задержали администраторов хостела и посредника, организовавших канал незаконной миграции в Москве, возбуждено уголовное дело, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Мои коллеги выявили канал организации незаконной миграции в Северо-Западном округе столицы. Установлено, что работники одного из хостелов, пользуясь служебным положением и имея доступ к специализированной программе, вносили в базу личные данные мигрантов. На самом деле места для проживания иностранцам не предоставлялись", - написала она в своем Telegram-канале.
Волк добавила, что полицейские задержали двух женщин-администраторов и мужчину-посредника, который подыскивал клиентов и передавал от них деньги за оказанные услуги. В ходе обысков в хостеле и по адресам проживания злоумышленников изъяты сотовые телефоны и документы, имеющие доказательственное значение.
"Дознавателем УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ", - заключила Волк.