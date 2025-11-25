Рейтинг@Mail.ru
В Москве сотрудников хостела заподозрили в организации незаконной миграции
11:48 25.11.2025 (обновлено: 12:00 25.11.2025)
В Москве сотрудников хостела заподозрили в организации незаконной миграции
В Москве сотрудников хостела заподозрили в организации незаконной миграции
Полицейские задержали администраторов хостела и посредника, организовавших канал незаконной миграции в Москве, возбуждено уголовное дело, сообщила официальный... РИА Новости, 25.11.2025
происшествия, москва, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Москва, Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Москве сотрудников хостела заподозрили в организации незаконной миграции

В Москве работников хостела заподозрили в организации канала незаконной миграции

Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Полицейские задержали администраторов хостела и посредника, организовавших канал незаконной миграции в Москве, возбуждено уголовное дело, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Мои коллеги выявили канал организации незаконной миграции в Северо-Западном округе столицы. Установлено, что работники одного из хостелов, пользуясь служебным положением и имея доступ к специализированной программе, вносили в базу личные данные мигрантов. На самом деле места для проживания иностранцам не предоставлялись", - написала она в своем Telegram-канале.
Волк добавила, что полицейские задержали двух женщин-администраторов и мужчину-посредника, который подыскивал клиентов и передавал от них деньги за оказанные услуги. В ходе обысков в хостеле и по адресам проживания злоумышленников изъяты сотовые телефоны и документы, имеющие доказательственное значение.
"Дознавателем УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ", - заключила Волк.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
