Ракова рассказала о новых медицинских фантомах для обучения врачей - РИА Новости, 25.11.2025
10:10 25.11.2025 (обновлено: 10:14 25.11.2025)
Ракова рассказала о новых медицинских фантомах для обучения врачей
Два новых медицинских фантома для обучения врачей создали в Москве, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. РИА Новости, 25.11.2025
Ракова рассказала о новых медицинских фантомах для обучения врачей

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЗаместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова
Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Два новых медицинских фантома для обучения врачей создали в Москве, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Москва регулярно внедряет инновационные разработки не только для улучшения диагностики и лечения пациентов, но и для совершенствования системы обучения врачей. Например, мы продолжаем создавать реалистичные фантомы - модели, имитирующие уникальные свойства и характеристики человека. На них врачи тренируются проводить диагностику с помощью УЗИ, контролируют качество КТ- и МРТ-исследований, а также оттачивают исполнение сложных манипуляций. Московские ученые создали уже 14 разных моделей. Новейшие из них - фантом желудка и пульсирующий фантом артериального сосуда", - рассказала Ракова.
Она отметила, что фантом желудка представляет собой модель полого органа со стенкой из пяти слоев, которые отличаются по способности отражать ультразвук, что позволяет получать изображение, аналогичное тому, какое возникает при исследовании реального органа.
"Внутренний слой, имитирующий слизистую оболочку желудка, имеет складчатую структуру. В разных слоях размещены модели новообразований. Фантом полезен для отработки навыков проведения эндоскопии (гастроскопии), УЗИ-диагностики и взятия биопсии", - уточнила Ракова.
Она подчеркнула, что при проведении биопсии желудка под контролем УЗИ врач должен безошибочно ввести иглу в конкретный слой, точно определяя локализацию новообразования. Ширина каждого слоя примерно один - три миллиметра, врачу ни в коем случае нельзя проколоть ошибочный слой или стенку насквозь.
"Пульсирующий фантом артериального сосуда – это модель, имитирующая пульс в отдельной части кровеносного сосуда. Он состоит из двух частей: модели брюшной аорты и устройства, создающего пульсовую волну. Фантом помогает врачам-исследователям совершенствовать проведение КТ-ангиографии и отрабатывать навыки проведения сосудистых операций хирургами", - рассказала заммэра.
Она отметила, что сложности с этим сосудом могут возникнуть во время операции на позвоночнике или в брюшной плоскости, хирург ни в коем случае не должен ее задеть.
Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Ракова рассказала о новом проекте для "Московского долголетия"
21 ноября, 10:28
 
Здоровье - ОбществоМоскваАнастасия Ракова
 
 
