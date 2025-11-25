Рейтинг@Mail.ru
Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 25.11.2025
07:44 25.11.2025
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 25.11.2025
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Небольшой и мокрый снег, слабая оттепель и до плюс двух градусов ожидаются в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"...
москва
Москвичам рассказали о погоде во вторник

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Небольшой и мокрый снег, слабая оттепель и до плюс двух градусов ожидаются в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Большую часть вторника погоду будет определять гребень антициклона, благодаря чему осадки маловероятны. Вечером, с приближением теплого атмосферного фронта, пойдет небольшой снег, мокрый снег - 0,3 миллиметра, слабая оттепель, ноль - плюс два градуса", - рассказал Тишковец.
Он отметил, что ветер будет дуть юго-западный три - восемь метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 748 миллиметров ртутного столба.
"В среду погода резко испортится. В зоне теплого атмосферного фронта временами пройдут осадки в виде снега, мокрого снега и дождя с общим количеством до шести - девяти миллиметров. На земле снова появится снежный покров высотой один - два сантиметра", - рассказал синоптик.
Он уточнил, что ветер будет дуть юго-восточный, восточный четыре - девять метров в секунду. Температура воздуха в течение суток будет от нуля до плюс трех. Начнутся слабые магнитные бури.
"Затем температура продолжит повышаться, и пик потепления придется на четверг: осадки перейдут в жидкое агрегатное состояние, и, несмотря на дожди, термометры покажут плюс пять - плюс семь", - подчеркнул Тишковец.
Синоптик добавил, что к концу недели повеет холодом, и столбики термометров прижмутся к нулевой отметке. В сумерках при заморозках снова появится гололедица.
