Москвичам рассказали о погоде во вторник

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Небольшой и мокрый снег, слабая оттепель и до плюс двух градусов ожидаются в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Большую часть вторника погоду будет определять гребень антициклона, благодаря чему осадки маловероятны. Вечером, с приближением теплого атмосферного фронта, пойдет небольшой снег, мокрый снег - 0,3 миллиметра, слабая оттепель, ноль - плюс два градуса", - рассказал Тишковец

Он отметил, что ветер будет дуть юго-западный три - восемь метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 748 миллиметров ртутного столба.

"В среду погода резко испортится. В зоне теплого атмосферного фронта временами пройдут осадки в виде снега, мокрого снега и дождя с общим количеством до шести - девяти миллиметров. На земле снова появится снежный покров высотой один - два сантиметра", - рассказал синоптик.

Он уточнил, что ветер будет дуть юго-восточный, восточный четыре - девять метров в секунду. Температура воздуха в течение суток будет от нуля до плюс трех. Начнутся слабые магнитные бури.

"Затем температура продолжит повышаться, и пик потепления придется на четверг: осадки перейдут в жидкое агрегатное состояние, и, несмотря на дожди, термометры покажут плюс пять - плюс семь", - подчеркнул Тишковец.