На МКАД загорелся грузовик
Грузовик загорелся на МКАД в Москве, движение затруднено, информация о пострадавших уточняется, сообщает столичный дептранс. РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T07:09:00+03:00
происшествия
москва
москва
Новости
происшествия, москва
На 69-м километре МКАД загорелся грузовик, движение затруднено