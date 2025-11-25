ПАСЕ отметила серьезные проблемы на выборах в Молдавии, заявил экс-премьер

КИШИНЕВ, 25 ноя - РИА Новости. Международные наблюдатели ПАСЕ в своем отчете по парламентским выборам в Молдавии, состоявшимся 28 сентября, зафиксировали серьёзные проблемы, их игнорирование подрывает доверие граждан к честности избирательного процесса, заявил экс-премьер республики, лидер оппозиционной Либерально-демократической партии Владимир Филат.

Бывший премьер-министр прокомментировал в своем Telegram-канале отчет ПАСЕ по парламентским выборам 2025 года, который, по его мнению, представляет обстоятельную картину избирательного процесса, остающегося существенно затронутым структурными уязвимостями, находящимися в прямой ответственности государства.

"Международные наблюдатели (ПАСЕ – ред.) зафиксировали серьёзные проблемы, на которые мы неоднократно обращали внимание до и во время кампании, подчёркивая, что их игнорирование подрывает доверие граждан к целостности выборов. В отчёте выделены запоздалые изменения законодательства, нарушившие юридическую определённость и предсказуемость процесса", - написал Филат в своем Telegram-канале.

Согласно отчету ПАСЕ, указал политик, критической проблемой на выборах стали чрезмерно ограничительные и непоследовательно применяемые правила регистрации и исключения кандидатов. "Отказы и исключения политических формирований в последние дни кампании, основанные на конфиденциальных данных спецслужб, свидетельствуют о дефиците прозрачности и соразмерности. В демократии такие меры допустимы лишь в исключительных случаях, при публичных обоснованиях, убедительных доказательствах и реальной возможности обжалования до голосования", - подчеркнул он.

Среди зафиксированных международных наблюдателями проблем он отметил ограничение доступа к голосованию для жителей левого берега Днестра , повторяющуюся практику злоупотребления административными ресурсами.

"В медиасфере, несмотря на прогресс, ряд приостановлений лицензий был воспринят как произвольный. СМИ нуждаются в реальной защите от политического давления, а не только декларациях. В сфере безопасности отчёт фиксирует серьёзный дефицит внутренних возможностей, который государству следует устранить в приоритетном порядке", - пояснил Филат.

По итогам парламентских выборов в Молдавии , состоявшихся 28 сентября, голоса распределились почти поровну между правящей прозападной партией "Действие и солидарность" президента Майи Санду и ориентированной на Россию оппозицией, представленной несколькими партиями. ПДС набрала 50,2% голосов, оппозиционные силы — 49,8%. Правящая партия получила перевес за счёт голосов молдавской диаспоры в Европе , тогда как оппозиция победила внутри страны.