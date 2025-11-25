Рейтинг@Mail.ru
ПАСЕ отметила серьезные проблемы на выборах в Молдавии, заявил экс-премьер
20:23 25.11.2025 (обновлено: 20:28 25.11.2025)
ПАСЕ отметила серьезные проблемы на выборах в Молдавии, заявил экс-премьер
ПАСЕ отметила серьезные проблемы на выборах в Молдавии, заявил экс-премьер
в мире
молдавия
россия
днестр
майя санду
владимир филат
парламентская ассамблея совета европы
молдавия
россия
днестр
в мире, молдавия, россия, днестр, майя санду, владимир филат, парламентская ассамблея совета европы
В мире, Молдавия, Россия, Днестр, Майя Санду, Владимир Филат, Парламентская ассамблея Совета Европы
ПАСЕ отметила серьезные проблемы на выборах в Молдавии, заявил экс-премьер

Филат: ПАСЕ указала в отчете отказы в последние дни перед выборами в Молдавии

© AP Photo / Vadim GhirdaАкция протеста в Кишиневе
Акция протеста в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Акция протеста в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 25 ноя - РИА Новости. Международные наблюдатели ПАСЕ в своем отчете по парламентским выборам в Молдавии, состоявшимся 28 сентября, зафиксировали серьёзные проблемы, их игнорирование подрывает доверие граждан к честности избирательного процесса, заявил экс-премьер республики, лидер оппозиционной Либерально-демократической партии Владимир Филат.
Бывший премьер-министр прокомментировал в своем Telegram-канале отчет ПАСЕ по парламентским выборам 2025 года, который, по его мнению, представляет обстоятельную картину избирательного процесса, остающегося существенно затронутым структурными уязвимостями, находящимися в прямой ответственности государства.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
По стопам Украины. Молдавию зачистят от россиян
23 ноября, 08:00
"Международные наблюдатели (ПАСЕ – ред.) зафиксировали серьёзные проблемы, на которые мы неоднократно обращали внимание до и во время кампании, подчёркивая, что их игнорирование подрывает доверие граждан к целостности выборов. В отчёте выделены запоздалые изменения законодательства, нарушившие юридическую определённость и предсказуемость процесса", - написал Филат в своем Telegram-канале.
Согласно отчету ПАСЕ, указал политик, критической проблемой на выборах стали чрезмерно ограничительные и непоследовательно применяемые правила регистрации и исключения кандидатов. "Отказы и исключения политических формирований в последние дни кампании, основанные на конфиденциальных данных спецслужб, свидетельствуют о дефиците прозрачности и соразмерности. В демократии такие меры допустимы лишь в исключительных случаях, при публичных обоснованиях, убедительных доказательствах и реальной возможности обжалования до голосования", - подчеркнул он.
Среди зафиксированных международных наблюдателями проблем он отметил ограничение доступа к голосованию для жителей левого берега Днестра, повторяющуюся практику злоупотребления административными ресурсами.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Захарова высмеяла слова депутата из Молдавии о Пушкине и геях*
15 ноября, 16:49
"В медиасфере, несмотря на прогресс, ряд приостановлений лицензий был воспринят как произвольный. СМИ нуждаются в реальной защите от политического давления, а не только декларациях. В сфере безопасности отчёт фиксирует серьёзный дефицит внутренних возможностей, который государству следует устранить в приоритетном порядке", - пояснил Филат.
По итогам парламентских выборов в Молдавии, состоявшихся 28 сентября, голоса распределились почти поровну между правящей прозападной партией "Действие и солидарность" президента Майи Санду и ориентированной на Россию оппозицией, представленной несколькими партиями. ПДС набрала 50,2% голосов, оппозиционные силы — 49,8%. Правящая партия получила перевес за счёт голосов молдавской диаспоры в Европе, тогда как оппозиция победила внутри страны.
В ходе избирательной кампании молдавская оппозиция неоднократно заявляла о давлении и ограничении доступа к голосованию. В России, где проживают около 400 тысяч граждан Молдавии, были открыты только два участка в Москве, на которые выделили 10 тысяч бюллетеней. Также сообщалось о препятствиях для избирателей из Приднестровья, традиционно голосующих против партии власти. Из 270 тысяч приднестровских избирателей смогли проголосовать чуть более 12 тысяч человек.
Здание Верховного совета и правительства Приднестровской Молдавской Республики в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
МИД ПМР заявил о недопустимости вмешательства Молдавии в выборы
21 ноября, 04:28
 
В мире, Молдавия, Россия, Днестр, Майя Санду, Владимир Филат, Парламентская ассамблея Совета Европы
 
 
