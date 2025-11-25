Русский дом в Кишиневе продолжает работу, несмотря на препятствия властей

КИШИНЕВ, 25 ноя - РИА Новости. Российский центр науки и культуры (РЦНК) в Кишиневе продолжает свою работу, несмотря на препятствия молдавских властей, заявил председатель Координационного совета российских соотечественников Молдавии, руководитель Национального координационного комитета "Победа" и поискового движения Алексей Петрович.

Ранее глава Русской общины в республике Людмила Лащёнова заявила, что начат сбор подписей в защиту РЦНК. Позже Координационный совет российских соотечественников в республике сообщил, что в Молдавии запущена петиция против закрытия РЦНК в Кишиневе.