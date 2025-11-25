Рейтинг@Mail.ru
Русский дом в Кишиневе продолжает работу, несмотря на препятствия властей
19:48 25.11.2025
Русский дом в Кишиневе продолжает работу, несмотря на препятствия властей
в мире
молдавия
россия
кишинев
дмитрий песков
майя санду
рцнк
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
молдавия
россия
кишинев
молдавия, россия, кишинев, дмитрий песков, майя санду, рцнк, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
В мире, Молдавия, Россия, Кишинев, Дмитрий Песков, Майя Санду, РЦНК, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Telegram
КИШИНЕВ, 25 ноя - РИА Новости. Российский центр науки и культуры (РЦНК) в Кишиневе продолжает свою работу, несмотря на препятствия молдавских властей, заявил председатель Координационного совета российских соотечественников Молдавии, руководитель Национального координационного комитета "Победа" и поискового движения Алексей Петрович.
Премьер Молдавии Александр Мунтяну 5 ноября сообщил, что правительство республики одобрило денонсацию соглашения с Россией о создании и функционировании культурных центров, чтобы закрыть Российский центр науки и культуры. Парламент Молдавии 13 ноября одобрил эту инициативу в первом чтении. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Россотрудничества, агентство не получало уведомлений от Молдавии о решении закрыть Русский дом в республике. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил сожаление в связи с продолжением правительством Молдавии линии на антагонизацию России.
"Последние несколько недель, приглашая коллег к участию в мероприятиях на площадке Русского дома в Кишиневе, получаю один и тот же неизменный и тревожный вопрос: "А что, Русский дом работает?" Работает. Несмотря, вопреки и благодаря", - написал в своем Telegram канале Петрович.
Общественник отметил, что на днях в РЦНК, в частности, прошло мероприятие, посвященное 80-летию начала Нюрнбергского процесса. "Так что слухи о том, что Русский дом уже закрыт, сильно преувеличены", - подчеркнул он.
Ранее глава Русской общины в республике Людмила Лащёнова заявила, что начат сбор подписей в защиту РЦНК. Позже Координационный совет российских соотечественников в республике сообщил, что в Молдавии запущена петиция против закрытия РЦНК в Кишиневе.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
В МИД ПМР прокомментировали план Молдавии по Приднестровью
24 ноября, 19:31
 
В миреМолдавияРоссияКишиневДмитрий ПесковМайя СандуРЦНКФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
