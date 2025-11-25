Русский дом в Кишиневе продолжает работу, несмотря на препятствия властей

КИШИНЕВ, 25 ноя - РИА Новости. Российский центр науки и культуры (РЦНК) в Кишиневе продолжает свою работу, несмотря на препятствия молдавских властей, заявил председатель Координационного совета российских соотечественников Молдавии, руководитель Национального координационного комитета "Победа" и поискового движения Алексей Петрович.
Премьер Молдавии Александр Мунтяну 5 ноября сообщил, что правительство республики одобрило денонсацию соглашения с Россией о создании и функционировании культурных центров, чтобы закрыть Российский центр науки и культуры. Парламент Молдавии 13 ноября одобрил эту инициативу в первом чтении. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Россотрудничества, агентство не получало уведомлений от Молдавии о решении закрыть Русский дом в республике. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил сожаление в связи с продолжением правительством Молдавии линии на антагонизацию России.
Общественник отметил, что на днях в РЦНК, в частности, прошло мероприятие, посвященное 80-летию начала Нюрнбергского процесса. "Так что слухи о том, что Русский дом уже закрыт, сильно преувеличены", - подчеркнул он.
Ранее глава Русской общины в республике Людмила Лащёнова заявила, что начат сбор подписей в защиту РЦНК. Позже Координационный совет российских соотечественников в республике сообщил, что в Молдавии запущена петиция против закрытия РЦНК в Кишиневе.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
