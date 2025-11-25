Кишинев использует тему БПЛА, чтобы скрыть скандал с ПЗРК, заявил Додон

КИШИНЕВ, 25 ноя – РИА Новости. Власти Молдавии используют тему пролета неизвестных беспилотников над территорией страны для отвлечения внимания от недавнего скандала с контрабандой переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК), заявил экс-президент, лидер Партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон.
Румынский телеканал Digi24 сообщал, что таможня Румынии в минувший четверг задержала на границе с Молдавией грузовик с огнестрельным оружием и гранатометами. Водитель, гражданин Молдавии, предъявил сопроводительные документы на груз. Позднее стало известно, что среди обнаруженного вооружения были ПЗРК.
«
"Вы видели, как ПДС пытается скрыть скандалы последних дней? Сегодня они, образно говоря, посадили дрон на крышу дома. Наблюдаю, как соцсети полны комментариями. Пользователи пишут, что власти снова хотят поднять шум, чтобы скрыть скандал с контрабандой оружия", - сказал Додон на брифинге.
Экс-президент также раскритиковал экономическую политику правящей партии.
"В течение последних четырёх лет ПДС и президент Майя Санду продвигали модель, основанную на росте внешних долгов и бюджетного дефицита. Новое правительство продолжает эту практику", — заявил он.
Он отметил, что Партия социалистов представит свои предложения по экономике в ближайшие дни.
«
"Мы считаем, что бюджетная политика должна опираться на поддержку реального сектора и стимулирование инвестиций", — сказал Додон.
Двадцатого ноября молдавский МИД вызывал посла Российской Федерации Олега Озерова в связи с пролетом над территорией Молдавии неизвестного беспилотника. Озеров тогда заявил, что в ходе встречи представители МИД Молдавии не представили никаких доказательств, что якобы пролетевший над республикой дрон был российского производства.