Кишинев использует тему БПЛА, чтобы скрыть скандал с ПЗРК, заявил Додон

КИШИНЕВ, 25 ноя – РИА Новости. Власти Молдавии используют тему пролета неизвестных беспилотников над территорией страны для отвлечения внимания от недавнего скандала с контрабандой переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК), заявил экс-президент, лидер Партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон.

Он отметил, что Партия социалистов представит свои предложения по экономике в ближайшие дни.