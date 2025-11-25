Рейтинг@Mail.ru
Кишинев использует тему БПЛА, чтобы скрыть скандал с ПЗРК, заявил Додон - РИА Новости, 25.11.2025
15:12 25.11.2025
https://ria.ru/20251125/moldaviya-2057430437.html
Кишинев использует тему БПЛА, чтобы скрыть скандал с ПЗРК, заявил Додон
Кишинев использует тему БПЛА, чтобы скрыть скандал с ПЗРК, заявил Додон - РИА Новости, 25.11.2025
Кишинев использует тему БПЛА, чтобы скрыть скандал с ПЗРК, заявил Додон
Власти Молдавии используют тему пролета неизвестных беспилотников над территорией страны для отвлечения внимания от недавнего скандала с контрабандой переносных РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T15:12:00+03:00
2025-11-25T15:12:00+03:00
в мире
молдавия
румыния
игорь додон
олег озеров
майя санду
кишинев
молдавия
румыния
кишинев
в мире, молдавия, румыния, игорь додон, олег озеров, майя санду, кишинев
В мире, Молдавия, Румыния, Игорь Додон, Олег Озеров, Майя Санду, Кишинев
Кишинев использует тему БПЛА, чтобы скрыть скандал с ПЗРК, заявил Додон

Додон: Кишинев использует тему БПЛА, чтобы скрыть скандал с контрабандой ПЗРК

© Sputnik / Rodion ProcaИгорь Додон
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© Sputnik / Rodion Proca
Игорь Додон. Архивное фото
КИШИНЕВ, 25 ноя – РИА Новости. Власти Молдавии используют тему пролета неизвестных беспилотников над территорией страны для отвлечения внимания от недавнего скандала с контрабандой переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК), заявил экс-президент, лидер Партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон.
Румынский телеканал Digi24 сообщал, что таможня Румынии в минувший четверг задержала на границе с Молдавией грузовик с огнестрельным оружием и гранатометами. Водитель, гражданин Молдавии, предъявил сопроводительные документы на груз. Позднее стало известно, что среди обнаруженного вооружения были ПЗРК.
Вице-председатель парламентской комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку в Молдавии Ренато Усатый делает заявление о контрабанде оружия - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
В грузовике на границе Молдавии и Румынии обнаружили семь ПЗРК Stinger
20 ноября, 17:49
«
"Вы видели, как ПДС пытается скрыть скандалы последних дней? Сегодня они, образно говоря, посадили дрон на крышу дома. Наблюдаю, как соцсети полны комментариями. Пользователи пишут, что власти снова хотят поднять шум, чтобы скрыть скандал с контрабандой оружия", - сказал Додон на брифинге.
Экс-президент также раскритиковал экономическую политику правящей партии.
"В течение последних четырёх лет ПДС и президент Майя Санду продвигали модель, основанную на росте внешних долгов и бюджетного дефицита. Новое правительство продолжает эту практику", — заявил он.
Он отметил, что Партия социалистов представит свои предложения по экономике в ближайшие дни.
Влад Филат - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Инцидент с ПЗРК подрывает нейтралитет Молдавии, заявил экс-премьер Филат
20 ноября, 23:08
«
"Мы считаем, что бюджетная политика должна опираться на поддержку реального сектора и стимулирование инвестиций", — сказал Додон.
Двадцатого ноября молдавский МИД вызывал посла Российской Федерации Олега Озерова в связи с пролетом над территорией Молдавии неизвестного беспилотника. Озеров тогда заявил, что в ходе встречи представители МИД Молдавии не представили никаких доказательств, что якобы пролетевший над республикой дрон был российского производства.
Ренато Усатый делает заявление о контрабанде оружия - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Молдавская оппозиция потребовала созвать Совбез из-за грузовика с ПЗРК
21 ноября, 12:59
 
В миреМолдавияРумынияИгорь ДодонОлег ОзеровМайя СандуКишинев
 
 
