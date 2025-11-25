Рейтинг@Mail.ru
15:04 25.11.2025 (обновлено: 15:16 25.11.2025)
Додон попросил Верховный суд Молдавии отстранить судью по его делу
в мире, молдавия, кишинев, игорь додон, владимир плахотнюк
В мире, Молдавия, Кишинев, Игорь Додон, Владимир Плахотнюк
Додон попросил Верховный суд Молдавии отстранить судью по его делу

Додон запросил у суда отвода судьи Грибинчу из-за сомнений в беспристрастности

© Sputnik / Rodion ProcaЭкс-президент Молдавии Игорь Додон
Экс-президент Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© Sputnik / Rodion Proca
Экс-президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
КИШИНЕВ, 25 ноя – РИА Новости. Бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что запросил верховный суд республики отвода судьи Владислава Грибинчу от рассмотрения его дела из-за сомнений в беспристрастности.
В мае 2022 года прокуратура Молдавии предъявила Додону обвинения по делу "Кулёк"- эпизоду, основанному по видеозаписи 2020 года, где, как утверждает следствие, он получает пакет от бизнесмена, экс-лидера Демпартии Владимира Плахотнюка. Экс-президенту инкриминированы такие преступления, как, в частности, коррупция, финансирование партии из преступных источников и государственная измена. После задержания Додон был помещен под домашний арест, который суд несколько раз продлевал. Позже политик был переведен под судебный надзор (аналог подписки о невыезде).
"В соответствии с принципами объективного и правильного применения законов Грибинча должен быть исключён из состава коллегии, рассматривающей моё дело в Верховном суде. Он не может гарантировать беспристрастный и справедливый процесс. Этот судья делал пожертвования в пользу партии Санду", - сказал Додон на брифинге в Кишиневе.
Верховный суд в Молдавии в ноябре возобновил рассмотрение дела после изменения состава судебной коллегии. Додон заявляет, что обвинения имеют политическую мотивацию и связаны с его критикой в адрес действующей власти.
Александр Нестеровский - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
Суд в Кишиневе приговорил депутата Нестеровского к 12 годам лишения свободы
19 марта, 17:42
 
В миреМолдавияКишиневИгорь ДодонВладимир Плахотнюк
 
 
