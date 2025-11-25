Додон попросил Верховный суд Молдавии отстранить судью по его делу

КИШИНЕВ, 25 ноя – РИА Новости. Бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что запросил верховный суд республики отвода судьи Владислава Грибинчу от рассмотрения его дела из-за сомнений в беспристрастности.

Верховный суд в Молдавии в ноябре возобновил рассмотрение дела после изменения состава судебной коллегии. Додон заявляет, что обвинения имеют политическую мотивацию и связаны с его критикой в адрес действующей власти.