КУРСК, 25 ноя - РИА Новости. Жители Львова проводят митинги с требованием прекратить боевые действия и провести обмен пленными, однако украинские власти их разгоняют, рассказал РИА Новости пленный украинский военнослужащий 41-й отдельной механизированной бригады Иван Сидельник.

"Сестра выходила пару раз во Львове , и в Киеве собираются, но у нас во Львове разогнали. Большинство женщин выходят, потому что мужики боятся", - сказал пленный.

По его словам, основная масса митингующих - это жены, матери и сестры украинских военнослужащих. Одно из их требований - обмен пленными. "Чтобы военные действия вообще прекратить, потому что бессмысленно", - добавил он.

Как утверждает пленный, мужчины опасаются выходить на митинги из-за риска быть принудительно мобилизованными. "Если мужики (выходят на митинги - ред.), то ТЦК сразу подъезжает - там наоборот джекпот, можно быстро упаковать в автобус много", - уточнил он.

Помимо гражданских, против боевых действий выступают и военнослужащие украинской армии. По словам пленного, без лидера, способного возглавить восстание против режима Владимира Зеленского , украинцы не готовы к открытому восстанию.