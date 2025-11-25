https://ria.ru/20251125/miting-2057305634.html
Украинские власти разгоняют митинги во Львове, заявил пленный
Жители Львова проводят митинги с требованием прекратить боевые действия и провести обмен пленными, однако украинские власти их разгоняют, рассказал РИА Новости
в мире, львов, киев, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Львов, Киев, Владимир Зеленский
КУРСК, 25 ноя - РИА Новости. Жители Львова проводят митинги с требованием прекратить боевые действия и провести обмен пленными, однако украинские власти их разгоняют, рассказал РИА Новости пленный украинский военнослужащий 41-й отдельной механизированной бригады Иван Сидельник.
"Сестра выходила пару раз во Львове
, и в Киеве
собираются, но у нас во Львове разогнали. Большинство женщин выходят, потому что мужики боятся", - сказал пленный.
По его словам, основная масса митингующих - это жены, матери и сестры украинских военнослужащих. Одно из их требований - обмен пленными. "Чтобы военные действия вообще прекратить, потому что бессмысленно", - добавил он.
Как утверждает пленный, мужчины опасаются выходить на митинги из-за риска быть принудительно мобилизованными. "Если мужики (выходят на митинги - ред.), то ТЦК сразу подъезжает - там наоборот джекпот, можно быстро упаковать в автобус много", - уточнил он.
Помимо гражданских, против боевых действий выступают и военнослужащие украинской армии. По словам пленного, без лидера, способного возглавить восстание против режима Владимира Зеленского
, украинцы не готовы к открытому восстанию.
"Вояки тоже, я знаю по-любому, что против, но нет предводителя… Многие действительно насчет этого общались, а не за кем идти просто", - заключил пленный.