Рейтинг@Mail.ru
Украинские власти разгоняют митинги во Львове, заявил пленный - РИА Новости, 25.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:00 25.11.2025
https://ria.ru/20251125/miting-2057305634.html
Украинские власти разгоняют митинги во Львове, заявил пленный
Украинские власти разгоняют митинги во Львове, заявил пленный - РИА Новости, 25.11.2025
Украинские власти разгоняют митинги во Львове, заявил пленный
Жители Львова проводят митинги с требованием прекратить боевые действия и провести обмен пленными, однако украинские власти их разгоняют, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T06:00:00+03:00
2025-11-25T06:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
львов
киев
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014492978_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9d156b100ff34f079970d33a327cadea.jpg
https://ria.ru/20250907/miting-2040298132.html
https://ria.ru/20251125/plan-2057298318.html
львов
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014492978_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_fc4eadbf70ec9aca179320a977594056.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, львов, киев, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Львов, Киев, Владимир Зеленский
Украинские власти разгоняют митинги во Львове, заявил пленный

Украинские власти разгоняют антивоенные митинги во Львове

© AP Photo / Adam GrayУкраинский флаг
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© AP Photo / Adam Gray
Украинский флаг. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КУРСК, 25 ноя - РИА Новости. Жители Львова проводят митинги с требованием прекратить боевые действия и провести обмен пленными, однако украинские власти их разгоняют, рассказал РИА Новости пленный украинский военнослужащий 41-й отдельной механизированной бригады Иван Сидельник.
"Сестра выходила пару раз во Львове, и в Киеве собираются, но у нас во Львове разогнали. Большинство женщин выходят, потому что мужики боятся", - сказал пленный.
Акция протеста в Париже против политики Макрона - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
Сотни людей вышли на митинг в Париже против ввода войск на Украину
7 сентября, 17:13
По его словам, основная масса митингующих - это жены, матери и сестры украинских военнослужащих. Одно из их требований - обмен пленными. "Чтобы военные действия вообще прекратить, потому что бессмысленно", - добавил он.
Как утверждает пленный, мужчины опасаются выходить на митинги из-за риска быть принудительно мобилизованными. "Если мужики (выходят на митинги - ред.), то ТЦК сразу подъезжает - там наоборот джекпот, можно быстро упаковать в автобус много", - уточнил он.
Помимо гражданских, против боевых действий выступают и военнослужащие украинской армии. По словам пленного, без лидера, способного возглавить восстание против режима Владимира Зеленского, украинцы не готовы к открытому восстанию.
"Вояки тоже, я знаю по-любому, что против, но нет предводителя… Многие действительно насчет этого общались, а не за кем идти просто", - заключил пленный.
Флаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
СМИ: США начали работу над планом по Украине после сделки по Газе
04:23
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛьвовКиевВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала