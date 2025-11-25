Рейтинг@Mail.ru
13:55 25.11.2025
Минск не отгораживается от Евросоюза, заявил глава МИД Белоруссии
Минск не отгораживается от Евросоюза, который самоизолируется от Белоруссии и России, заявил глава белорусского МИД Максим Рыженков. РИА Новости, 25.11.2025
в мире, белоруссия, россия, минск, максим рыженков, евросоюз
В мире, Белоруссия, Россия, Минск, Максим Рыженков, Евросоюз
Минск не отгораживается от Евросоюза, заявил глава МИД Белоруссии

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков
Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Минск не отгораживается от Евросоюза, который самоизолируется от Белоруссии и России, заявил глава белорусского МИД Максим Рыженков.
"Естественно, в своей работе мы не отгораживаемся от Европейского союза... Произошла парадоксальная ситуация: Европейский союз ограничением определенного взаимодействия с нами, с Россией, самоизолируется", - сказал Рыженков после состоявшегося в Москве совместного заседания коллегии дипведомств двух стран.
Министр пояснил, что еще функционирующие на границе Белоруссии несколько погранпереходов со странами ЕС "являются единственной связующей нитью" со всем пространством "от Бреста и до Манилы". "Ограничивая связи с этим пространством, Европейский союз самоизолируется. А эту самоизоляцию мы видим через упадок в развитии соответствующих государств, уменьшение финансирования инфраструктурных, социальных проектов и ухудшение экономического положения, милитаризацию", - подчеркнул Рыженков.
Заголовок открываемого материала