Минск не отгораживается от Евросоюза, заявил глава МИД Белоруссии

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Минск не отгораживается от Евросоюза, который самоизолируется от Белоруссии и России, заявил глава белорусского МИД Максим Рыженков.
"Естественно, в своей работе мы не отгораживаемся от Европейского союза... Произошла парадоксальная ситуация: Европейский союз ограничением определенного взаимодействия с нами, с Россией, самоизолируется", - сказал Рыженков после состоявшегося в Москве совместного заседания коллегии дипведомств двух стран.
Министр пояснил, что еще функционирующие на границе Белоруссии несколько погранпереходов со странами ЕС "являются единственной связующей нитью" со всем пространством "от Бреста и до Манилы". "Ограничивая связи с этим пространством, Европейский союз самоизолируется. А эту самоизоляцию мы видим через упадок в развитии соответствующих государств, уменьшение финансирования инфраструктурных, социальных проектов и ухудшение экономического положения, милитаризацию", - подчеркнул Рыженков.