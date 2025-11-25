Глава МИД Белоруссии поблагодарил Россию за поддержку на мировой арене

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков заявил, что Минск признателен Москве за то, что она выступает против антибелорусских инициатив Запада.

Он с удовлетворением отметил, что на многостороннем треке две страны сотрудничают теснейшим образом. "На сегодня между странами отсутствуют проблемные вопросы. По всем принципиальным темам международной повестки мы, безусловно, поддерживаем друг друга, в том числе по выборам в учреждениях системы ООН, и совместно продвигаем общие интересы. Мы также сообща противодействуем использованию международных площадок в целях дискредитации наших стран", - подчеркнул глава белорусской дипломатии.