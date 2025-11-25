https://ria.ru/20251125/minsk-2057366271.html
Глава МИД Белоруссии поблагодарил Россию за поддержку на мировой арене
Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков заявил, что Минск признателен Москве за то, что она выступает против антибелорусских инициатив Запада. РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T12:04:00+03:00
В мире, Белоруссия, Россия, Минск, Максим Рыженков, Сергей Лавров, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
Глава МИД Белоруссии поблагодарил Россию за поддержку на мировой арене
Рыженков: Минск признателен Москве за позицию по антибелорусским инициативам
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков заявил, что Минск признателен Москве за то, что она выступает против антибелорусских инициатив Запада.
"Мы признательны, что Россия
однозначно выступает против всех антибелорусских инициатив Запада на международных площадках. Беларусь
в свою очередь поступает аналогичным образом в отношении антироссийских инициатив, в частности на Генеральной ассамблее ООН
", - сказал Рыженков
на открытии совместного заседания коллегий МИД РФ и МИД Белоруссии.
По его словам, позиции Белоруссии и России совпадают по очень многим вопросам, а его выступление и выступление главы российского МИД Сергея Лаврова
на Генассамблее
ООН были практически "под копирку". "Что означает, что по многим вопросам сегодняшней мировой повестки дня мы и прислушиваемся друг к другу, и смотрим одним и тем же взглядом", - сказал глава белорусского МИД.
Он с удовлетворением отметил, что на многостороннем треке две страны сотрудничают теснейшим образом. "На сегодня между странами отсутствуют проблемные вопросы. По всем принципиальным темам международной повестки мы, безусловно, поддерживаем друг друга, в том числе по выборам в учреждениях системы ООН, и совместно продвигаем общие интересы. Мы также сообща противодействуем использованию международных площадок в целях дискредитации наших стран", - подчеркнул глава белорусской дипломатии.
Он отметил также согласованную работу дипломатов двух стран по защите исторической правды в год 80-летия Великой Победы. "Мы совместно противодействуем фальсификациям истории, сохраняя единые подходы к оценке событий, общих для белорусского и российского народов", - указал белорусский министр.