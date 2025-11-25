Минфин Молдавии призвал экономить топливо из-за санкций против "Лукойла"

КИШИНЕВ, 25 ноя - РИА Новости. Минфин Молдавии призвал государственные учреждения экономить топливо и пересмотреть контракты с поставщиками из-за риска перебоев с горючим после введённых США санкций против компании "Лукойл", сообщает во вторник пресс-служба ведомства.

Ранее министр инфраструктуры Молдавии Владимир Боля заявил, что " Лукойл " является единственным поставщиком керосина для аэропорта Кишинева , а также владеет инфраструктурой хранения и снабжения воздушных судов нефтепродуктами. Помимо этого, по его словам, компания управляет каждой шестой автозаправочной станцией в стране.

"Министерство финансов информирует центральные и местные органы публичной власти, финансовые ведомства и региональные казначейства о необходимости оценки контрактов, заключенных с компанией "Лукойл-Молдова"… В результате введенных санкций существует непосредственный риск того, что экономический оператор больше не сможет выполнять свои договорные обязательства", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минфина.

Закупающим органам рекомендуется провести оценку действующих контрактов и определить объемы невыполненных услуг, а также определить других поставщиков топлива и подготовить процедуры государственных закупок.

"В то же время мы настоятельно призываем государственные органы оптимизировать потребление топлива и разумно управлять имеющимися ресурсами", - подчеркивается в сообщении.