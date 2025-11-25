Минфин Молдавии призвал экономить топливо из-за санкций против "Лукойла"

КИШИНЕВ, 25 ноя - РИА Новости. Минфин Молдавии призвал государственные учреждения экономить топливо и пересмотреть контракты с поставщиками из-за риска перебоев с горючим после введённых США санкций против компании "Лукойл", сообщает во вторник пресс-служба ведомства.
Ранее министр инфраструктуры Молдавии Владимир Боля заявил, что "Лукойл" является единственным поставщиком керосина для аэропорта Кишинева, а также владеет инфраструктурой хранения и снабжения воздушных судов нефтепродуктами. Помимо этого, по его словам, компания управляет каждой шестой автозаправочной станцией в стране.
В МИД ПМР прокомментировали план Молдавии по Приднестровью
24 ноября, 19:31
"Министерство финансов информирует центральные и местные органы публичной власти, финансовые ведомства и региональные казначейства о необходимости оценки контрактов, заключенных с компанией "Лукойл-Молдова"… В результате введенных санкций существует непосредственный риск того, что экономический оператор больше не сможет выполнять свои договорные обязательства", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минфина.
Закупающим органам рекомендуется провести оценку действующих контрактов и определить объемы невыполненных услуг, а также определить других поставщиков топлива и подготовить процедуры государственных закупок.
"В то же время мы настоятельно призываем государственные органы оптимизировать потребление топлива и разумно управлять имеющимися ресурсами", - подчеркивается в сообщении.
Минфин США 22 октября ввел санкции против "Лукойла" и его дочерних компаний, в которых он владеет долей более 50%. Все операции с ними должны быть завершены до 21 ноября. ЕС в рамках 19-го пакета санкций, опубликованного 23 октября, ввел ограничения против торгового подразделения "Лукойла" Litasco Middle East DMCC со штаб-квартирой в Дубае. Помимо Litasco, "Лукойлу" принадлежат два нефтеперерабатывающих завода в Европе - в Румынии и Болгарии, а также сеть АЗС Teboil. Также он является оператором проекта "Западная Курна-2" в Ираке с долей 75%. Есть ряд активов в Африке, где у "Лукойла" 50%. Кроме того, в некоторых зарубежных проектах компания выступает миноритарием.
По стопам Украины. Молдавию зачистят от россиян
23 ноября, 08:00