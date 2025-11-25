Рейтинг@Mail.ru
Захарова рассказала об увлечении составлением букетов - РИА Новости, 25.11.2025
21:18 25.11.2025
Захарова рассказала об увлечении составлением букетов
Захарова рассказала об увлечении составлением букетов
Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала об увлечении составлением букетов и особом отношении к цветам глицинии. РИА Новости, 25.11.2025
россия, мария захарова, общество
Россия, Мария Захарова, Общество
Захарова рассказала об увлечении составлением букетов

Захарова рассказала об особой любви к цветам глицинии

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала об увлечении составлением букетов и особом отношении к цветам глицинии.
"Я очень люблю составлять букеты. И я не могу тебе сказать, что есть какой-нибудь цветок, который бы я не добавила", - сказала она в эфире радио "Милицейская волна".
По словам Захаровой, особенно она любит цветы глицинии, хоть это и не цветок. При этом она отметила, что сейчас "открывает для себя с новой стороны" гвоздики.
"Они разноцветные, очень хорошо стоят, и из них можно делать разные букеты в сочетании с другими цветами", - рассказала она.
РоссияМария ЗахароваОбщество
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
