Захарова рассказала об увлечении составлением букетов
Захарова рассказала об увлечении составлением букетов - РИА Новости, 25.11.2025
Захарова рассказала об увлечении составлением букетов
25.11.2025
Захарова рассказала об увлечении составлением букетов
МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала об увлечении составлением букетов и особом отношении к цветам глицинии.
"Я очень люблю составлять букеты. И я не могу тебе сказать, что есть какой-нибудь цветок, который бы я не добавила", - сказала она в эфире радио "Милицейская волна".
По словам Захаровой, особенно она любит цветы глицинии, хоть это и не цветок. При этом она отметила, что сейчас "открывает для себя с новой стороны" гвоздики.
"Они разноцветные, очень хорошо стоят, и из них можно делать разные букеты в сочетании с другими цветами", - рассказала она.