Захарова процитировала строки легендарной песни о победе
Захарова процитировала строки легендарной песни о победе - РИА Новости, 25.11.2025
Захарова процитировала строки легендарной песни о победе
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что у всех россиян сегодня одна цель: "нам нужна одна победа". РИА Новости, 25.11.2025
