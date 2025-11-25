Рейтинг@Mail.ru
Захарова процитировала строки легендарной песни о победе - РИА Новости, 25.11.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
20:09 25.11.2025 (обновлено: 20:25 25.11.2025)
Захарова процитировала строки легендарной песни о победе
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что у всех россиян сегодня одна цель: "нам нужна одна победа". РИА Новости, 25.11.2025
россия, мария захарова
Специальная военная операция на Украине, Россия, Мария Захарова
Захарова процитировала строки легендарной песни о победе

Захарова: у всех россиян сегодня одна цель, нам нужна одна победа

Мария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Мария Захарова . Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что у всех россиян сегодня одна цель: "нам нужна одна победа".
"Все остальные цели не обесцениваются ни в коем случае, но они сопряжены. Поэтому цель у нас сейчас, конечно, одна общая. И так было много раз, и прекрасными строчками это описано. Нам нужна одна победа, мы за ценой не постоим", - сказала Захарова в эфире радио "Милицейская волна".
© 2025 МИА «Россия сегодня»
