Лавров раскритиковал Каллас за отрицание вклада СССР в победу над фашизмом

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Глава евродипломатии Кая Каллас внешне не производит впечатление отличницы по исторической дисциплине, отрицая вклад СССР в победу во Второй мировой, ее коллега, глава МИД Эстонии Маргус Цахкна также демонстрирует отсутствие знаний на должном уровне по данному предмету, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью YouTube-каналу Ассоциации "Франко-Российский диалог".
"Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас (в своей позиции - ред.) не одинока. Она, конечно, и внешне производит впечатление не отличницы, в том числе и по исторической дисциплине… Её коллега, министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна вообще сказал, что Советский Союз развязал Вторую мировую войну, оккупировал полмира, депортировал всех на территориях, которые он оккупировал. Это же отсутствие нормальных учебников", - заявил он.
Лавров отметил, что историю важно знать, и выразил сожаление в связи с тем, что многие стали забывать этот предмет.
Ранее глава евродипломатии Кая Каллас на конференции Института исследований по вопросам безопасности ЕС назвала слова президента России Владимира Путина о победе СССР и Китая над нацизмом во Второй мировой войне "чем-то новеньким".