Лавров раскритиковал Каллас за отрицание вклада СССР в победу над фашизмом

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Глава евродипломатии Кая Каллас внешне не производит впечатление отличницы по исторической дисциплине, отрицая вклад СССР в победу во Второй мировой, ее коллега, глава МИД Эстонии Маргус Цахкна также демонстрирует отсутствие знаний на должном уровне по данному предмету, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью YouTube-каналу Ассоциации "Франко-Российский диалог".