Европа всегда хотела России беды, скрываясь за улыбками, заявил Лавров - РИА Новости, 25.11.2025
14:48 25.11.2025
Европа всегда хотела России беды, скрываясь за улыбками, заявил Лавров
Страны Запада всегда хотели России вреда и беды, прятались за улыбками и объятиями, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью YouTube-каналу Ассоциации...
Европа всегда хотела России беды, скрываясь за улыбками, заявил Лавров

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Страны Запада всегда хотели России вреда и беды, прятались за улыбками и объятиями, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью YouTube-каналу Ассоциации "Франко-Российский диалог".
"Единственное, что, наверное, справедливо – это то, что все их улыбки, обнимания, которые присутствовали по отношению к российским представителям до украинского кризиса, всё это была игра. Они напускали на себя эту доброжелательность, а на самом деле всегда хотели России вреда и беды", - заявил он.
Глава российского МИД отметил, что своей позицией о крахе российской экономики и восстаниях внутри страны, Европа лишний раз доказывает "свою репутацию, завоёванную в течение 500 лет", когда все крупные беды проистекали именно из этой группки государств (кто-то поменьше, кто-то побольше).
"Две мировые войны начались в Европе из-за амбиций, которые испытывали различные европейские лидеры. К сожалению, этот "исторический код" никуда не исчезает. Агрессивность с русофобским акцентом продолжает существовать в Европе", - подытожил он.
