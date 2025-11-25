Европа всегда хотела России беды, скрываясь за улыбками, заявил Лавров

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Страны Запада всегда хотели России вреда и беды, прятались за улыбками и объятиями, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью YouTube-каналу Ассоциации "Франко-Российский диалог".

"Две мировые войны начались в Европе из-за амбиций, которые испытывали различные европейские лидеры. К сожалению, этот "исторический код" никуда не исчезает. Агрессивность с русофобским акцентом продолжает существовать в Европе", - подытожил он.