Глава МИД Белоруссии оценил уровень координации с Москвой

МИНСК, 25 ноя - РИА Новости. Уровень координации между министерствами иностранных дел России и Белоруссии является беспрецедентным, заявил глава белорусского МИД Максим Рыженков перед началом проходящего в Москве совместного заседания коллегии дипведомств двух стран.

"Хотел бы особо подчеркнуть слаженную работу внешнеполитических ведомств. Уровень координации между нашими МИДами действительно беспрецедентный", - сказал он.

"Постоянный диалог на высшем уровне дает возможность не только оперативно решать самые сложные вопросы, но и демонстрирует особый характер братских отношений между Беларусью Россией . Ярким примером такой слаженности стало подписание в прошлом году договора о гарантиях безопасности", - сказал глава белорусского МИД.

Министр рассказал, что совместную работу участники коллегии из двух стран начали еще накануне, чтобы очень предметно обсудить многие вопросы чувствительного характера и в совместных отношениях, и по международной повестке дня в целом.