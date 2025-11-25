Глава МИД Белоруссии оценил уровень координации с Москвой

МИНСК, 25 ноя - РИА Новости. Уровень координации между министерствами иностранных дел России и Белоруссии является беспрецедентным, заявил глава белорусского МИД Максим Рыженков перед началом проходящего в Москве совместного заседания коллегии дипведомств двух стран.
"Хотел бы особо подчеркнуть слаженную работу внешнеполитических ведомств. Уровень координации между нашими МИДами действительно беспрецедентный", - сказал он.
Рыженков заявил, что белорусская сторона очень дорожит таким форматом взаимодействия, каркас которого, созданный президентами двух стран Александром Лукашенко и Владимиром Путиным, позволяет Минску и Москве уверенно действовать в любой ситуации.
"Постоянный диалог на высшем уровне дает возможность не только оперативно решать самые сложные вопросы, но и демонстрирует особый характер братских отношений между Беларусью и Россией. Ярким примером такой слаженности стало подписание в прошлом году договора о гарантиях безопасности", - сказал глава белорусского МИД.
Министр рассказал, что совместную работу участники коллегии из двух стран начали еще накануне, чтобы очень предметно обсудить многие вопросы чувствительного характера и в совместных отношениях, и по международной повестке дня в целом.
"В то время как Европа выбирает курс на милитаризацию, закрытие границы политику санкций, мы вместе с российскими коллегами выстраиваем принципиально новую, иную модель – архитектуру безопасности, основанную на взаимном доверии и союзнических обязательствах", - заявил глава дипломатического ведомства Белоруссии.