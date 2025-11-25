Тема Украины в декларации саммита G20 сведена к минимуму, заявили в МИД

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Сведение к минимуму украинской повестки в тексте декларации, принятой на саммите G20 в Йоханнесбурге, говорит о постепенном отходе от политизации "двадцатки", заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.