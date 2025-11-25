Тема Украины в декларации саммита G20 сведена к минимуму, заявили в МИД

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Сведение к минимуму украинской повестки в тексте декларации, принятой на саммите G20 в Йоханнесбурге, говорит о постепенном отходе от политизации "двадцатки", заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.
"С каждым годом текст по геополитике, с точки зрения наших интересов, он становится все лучше и лучше. Внимание к украинскому конфликту, в общем-то, размыто было окончательно в этом году, когда ситуации на Украине не было посвящено отдельного параграфа, а этот кризис был перечислен буквально одной строкой в ряду других - "в Конго, в Судане, в секторе Газа, на палестинских территориях, на Украине и другие конфликты", - сказал он в ходе дискуссии на площадке клуба "Валдай".
"Это не только успех российской дипломатии, но и показатель того, куда весь мир движется. Никто не встает на сторону Запада, который агрессивно выступал по-прежнему на самом саммите, но не было ситуации, в которой бы кто-то с ними согласился и их поддержал. По сути, этот голос тонет в ряду тех, кто хочет, чтобы "двадцатка" не занималась политизацией, не уходила в какие-то геополитические разделения, а использовала этот формат для того, чтобы сотрудничать там, где мы хотим, где можем, где это требуется мировой экономике, мировому социальному развитию", - подытожил Биричевский.
Саммит G20 проходил в Йоханнесбурге 22-23 ноября. Российскую делегацию возглавлял замглавы администрации президента Максим Орешкин.