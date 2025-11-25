Рейтинг@Mail.ru
Немецкий поставщик автокомплектующих собирается сократить рабочие места - РИА Новости, 25.11.2025
07:07 25.11.2025
Немецкий поставщик автокомплектующих собирается сократить рабочие места
Немецкий поставщик автокомплектующих Continental объявил о дальнейшем сокращении рабочих мест в 2026 году.
Поставщик автокомплектующих Continental объявил о планах сократить рабочие места

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Немецкий поставщик автокомплектующих Continental объявил о дальнейшем сокращении рабочих мест в 2026 году.
"С целью ежегодной экономии… запланированы с 2026 года дополнительные меры,… такие как перевод деятельности, сокращение рабочих мест и адаптация производственных процессов", - говорится в сообщении концерна на его официальном сайте.
Здание Рейхстага - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
В Германии ожидается масштабное сокращение рабочих мест, пишут СМИ
19 ноября, 18:03
Как пояснили в концерне, сэкономить около 150 миллионов евро планируется в подразделении ContiTech в первую очередь за счет сокращения персонала в Ганновере.
При этом в Continental не сообщили, сколько именно рабочих мест будет сокращено. В качестве причин для экономии концерн указал на продолжающееся ухудшение экономической ситуации, торговые конфликты, растущую конкуренцию со стороны китайских производителей и высокие затраты.
Профсоюзы раскритиковали действия концерна, отметив, что он теперь почти ежемесячно объявляет о сокращениях рабочих мест.
Ранее газета Bild сообщала, что порядка 200 тысяч рабочих мест могут быть сокращены в автомобильной промышленности Германии на фоне слабых квартальных показателей таких автопроизводителей, как Mercedes-Benz и Volkswagen.
Национальный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Почти все немецкие города оказались на грани банкротства, сообщили СМИ
Вчера, 01:02
 
