https://ria.ru/20251125/mesta-2057311412.html
Немецкий поставщик автокомплектующих собирается сократить рабочие места
Немецкий поставщик автокомплектующих собирается сократить рабочие места - РИА Новости, 25.11.2025
Немецкий поставщик автокомплектующих собирается сократить рабочие места
Немецкий поставщик автокомплектующих Continental объявил о дальнейшем сокращении рабочих мест в 2026 году. РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T07:07:00+03:00
2025-11-25T07:07:00+03:00
2025-11-25T07:07:00+03:00
в мире
ганновер
германия
bild
volkswagen group
mercedes
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941766_0:182:3077:1913_1920x0_80_0_0_a1441f3af4eb785500433d39d837e192.jpg
https://ria.ru/20251119/frg-2056079912.html
https://ria.ru/20251125/germaniya-2057284099.html
ганновер
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941766_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_102eb4f1a6bb21c630aa85a74a5b7dbc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ганновер, германия, bild, volkswagen group, mercedes
В мире, Ганновер, Германия, Bild, Volkswagen Group, Mercedes
Немецкий поставщик автокомплектующих собирается сократить рабочие места
Поставщик автокомплектующих Continental объявил о планах сократить рабочие места
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Немецкий поставщик автокомплектующих Continental объявил о дальнейшем сокращении рабочих мест в 2026 году.
"С целью ежегодной экономии… запланированы с 2026 года дополнительные меры,… такие как перевод деятельности, сокращение рабочих мест и адаптация производственных процессов", - говорится в сообщении концерна на его официальном сайте.
Как пояснили в концерне, сэкономить около 150 миллионов евро планируется в подразделении ContiTech в первую очередь за счет сокращения персонала в Ганновере
.
При этом в Continental не сообщили, сколько именно рабочих мест будет сокращено. В качестве причин для экономии концерн указал на продолжающееся ухудшение экономической ситуации, торговые конфликты, растущую конкуренцию со стороны китайских производителей и высокие затраты.
Профсоюзы раскритиковали действия концерна, отметив, что он теперь почти ежемесячно объявляет о сокращениях рабочих мест.
Ранее газета Bild
сообщала, что порядка 200 тысяч рабочих мест могут быть сокращены в автомобильной промышленности Германии
на фоне слабых квартальных показателей таких автопроизводителей, как Mer
cedes-Benz и Volkswagen
.