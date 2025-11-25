Немецкий поставщик автокомплектующих собирается сократить рабочие места

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Немецкий поставщик автокомплектующих Continental объявил о дальнейшем сокращении рабочих мест в 2026 году.

"С целью ежегодной экономии… запланированы с 2026 года дополнительные меры,… такие как перевод деятельности, сокращение рабочих мест и адаптация производственных процессов", - говорится в сообщении концерна на его официальном сайте.

Как пояснили в концерне, сэкономить около 150 миллионов евро планируется в подразделении ContiTech в первую очередь за счет сокращения персонала в Ганновере

При этом в Continental не сообщили, сколько именно рабочих мест будет сокращено. В качестве причин для экономии концерн указал на продолжающееся ухудшение экономической ситуации, торговые конфликты, растущую конкуренцию со стороны китайских производителей и высокие затраты.

Профсоюзы раскритиковали действия концерна, отметив, что он теперь почти ежемесячно объявляет о сокращениях рабочих мест.