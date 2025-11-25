Рейтинг@Mail.ru
"МегаФон" подключил к интернету по модели FVNO 5 регионов ДФО - РИА Новости, 25.11.2025
14:06 25.11.2025
"МегаФон" подключил к интернету по модели FVNO 5 регионов ДФО
"МегаФон" подключил к интернету по модели FVNO 5 регионов ДФО
"МегаФон" в партнерстве с "Ростелекомом" подключил к домашнему интернету пять регионов Дальневосточного федерального округа, завершив тем самым программу... РИА Новости, 25.11.2025
мегафон, ростелеком
Мегафон, Ростелеком
"МегаФон" подключил к интернету по модели FVNO 5 регионов ДФО

"МегаФон" в партнерстве с "Ростелекомом" реализовал в ДФО проект FVNO

Логотип в офисе компании "Мегафон"
Логотип в офисе компании Мегафон
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Логотип в офисе компании "Мегафон". Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. "МегаФон" в партнерстве с "Ростелекомом" подключил к домашнему интернету пять регионов Дальневосточного федерального округа, завершив тем самым программу развертывания сервиса на большей части территории России, сообщает оператор.
Проект реализован по модели FVNO (Fixed Virtual Network Operator - "виртуальный оператор фиксированной связи"), при которой "МегаФон" задействовал инфраструктуру широкополосного доступа в интернет "Ростелекома", объединив возможности мобильной и фиксированной связи.
Первый проект по модели FVNO был запущен "МегаФоном" в 2020 году в Астрахани. Сейчас с учетом новых подключений Амурской, Магаданской, Сахалинской областей, Камчатского края и Республики Саха (Якутия) конвергентная модель действует уже в 72 регионах страны.
"Следующий шаг — использование сети нашего партнера в тех регионах, где у "МегаФона" уже есть собственная инфраструктура проводного интернета", — приводится в сообщении комментарий директора по развитию фиксированного бизнеса "МегаФона" Артема Филина.
Сим-карта и мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
В "Мегафоне" рассказали об особенностях механизма охлаждения сим-карт
11 ноября, 19:53
 
МегафонРостелеком
 
 
