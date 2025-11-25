https://ria.ru/20251125/megafon-2057406157.html
"МегаФон" подключил к интернету по модели FVNO 5 регионов ДФО
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. "МегаФон" в партнерстве с "Ростелекомом" подключил к домашнему интернету пять регионов Дальневосточного федерального округа, завершив тем самым программу развертывания сервиса на большей части территории России, сообщает оператор.
Проект реализован по модели FVNO (Fixed Virtual Network Operator - "виртуальный оператор фиксированной связи"), при которой "МегаФон" задействовал инфраструктуру широкополосного доступа в интернет "Ростелекома", объединив возможности мобильной и фиксированной связи.
Первый проект по модели FVNO был запущен "МегаФоном" в 2020 году в Астрахани. Сейчас с учетом новых подключений Амурской, Магаданской, Сахалинской областей, Камчатского края и Республики Саха (Якутия) конвергентная модель действует уже в 72 регионах страны.
"Следующий шаг — использование сети нашего партнера в тех регионах, где у "МегаФона" уже есть собственная инфраструктура проводного интернета", — приводится в сообщении комментарий директора по развитию фиксированного бизнеса "МегаФона" Артема Филина.