"МегаФон" подключил к интернету по модели FVNO 5 регионов ДФО

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. "МегаФон" в партнерстве с "Ростелекомом" подключил к домашнему интернету пять регионов Дальневосточного федерального округа, завершив тем самым программу развертывания сервиса на большей части территории России, сообщает оператор.

Проект реализован по модели FVNO (Fixed Virtual Network Operator - "виртуальный оператор фиксированной связи"), при которой "МегаФон" задействовал инфраструктуру широкополосного доступа в интернет "Ростелекома", объединив возможности мобильной и фиксированной связи.

Первый проект по модели FVNO был запущен "МегаФоном" в 2020 году в Астрахани. Сейчас с учетом новых подключений Амурской, Магаданской, Сахалинской областей, Камчатского края и Республики Саха (Якутия) конвергентная модель действует уже в 72 регионах страны.