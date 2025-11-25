Под Геленджиком потушили природный пожар

Рейтинг@Mail.ru
19:15 25.11.2025
Один из разгоревшихся под Геленджиком природных пожаров, в районе СТ "Сосновое", потушен на площади 4,5 гектара, сообщили в ГУМЧС России по Краснодарскому краю. РИА Новости, 25.11.2025
происшествия
геленджик
краснодарский край
россия
геленджик
краснодарский край
россия
происшествия, геленджик, краснодарский край, россия
Происшествия, Геленджик, Краснодарский край, Россия
Сотрудник МЧС РФ. Архивное фото
КРАСНОДАР, 25 ноя - РИА Новости. Один из разгоревшихся под Геленджиком природных пожаров, в районе СТ "Сосновое", потушен на площади 4,5 гектара, сообщили в ГУМЧС России по Краснодарскому краю.
Во вторник ведомство сообщило о двух возгораниях в Геленджикском лесничестве и Кабардинском участковом лесничестве. Первое возгорание в районе СТ "Сосновое" было локализовано на площади 4,5 гектара, второе в районе села Прасковеевка локализовали на 3 гектарах.
"В 17.40 на участке в районе СТ "Сосновое" ликвидация пожара. Продолжается тушение второго очага (Прасковеевка, локализация в 16.30)", - говорится в сообщении.
Ранее минприроды Краснодарского края сообщало о трех лесных пожарах в регионе: в районе населенного пункта Синегорск (Абинский район), который позже ликвидировали на 22 гектарах, у населенного пункта Мирный (Северский район), который ликвидировали на площади 22,5 гектара, а еще один лесной пожар в районе села Михайловский Перевал (город-курорт Геленджик) был ликвидирован на примерной площади 10 гектаров. В нескольких районах края была объявлена высокая пожароопасность 4 класса, сообщало краевое министерство ГО и ЧС.
ПроисшествияГеленджикКраснодарский крайРоссия
 
 
