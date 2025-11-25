Под Геленджиком потушили природный пожар

КРАСНОДАР, 25 ноя - РИА Новости. Один из разгоревшихся под Геленджиком природных пожаров, в районе СТ "Сосновое", потушен на площади 4,5 гектара, сообщили в ГУМЧС России по Краснодарскому краю.

Во вторник ведомство сообщило о двух возгораниях в Геленджикском лесничестве и Кабардинском участковом лесничестве. Первое возгорание в районе СТ "Сосновое" было локализовано на площади 4,5 гектара, второе в районе села Прасковеевка локализовали на 3 гектарах.

"В 17.40 на участке в районе СТ "Сосновое" ликвидация пожара. Продолжается тушение второго очага (Прасковеевка, локализация в 16.30)", - говорится в сообщении.