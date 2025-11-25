https://ria.ru/20251125/mchs-2057504839.html
Под Геленджиком потушили природный пожар
Под Геленджиком потушили природный пожар - РИА Новости, 25.11.2025
Под Геленджиком потушили природный пожар
Один из разгоревшихся под Геленджиком природных пожаров, в районе СТ "Сосновое", потушен на площади 4,5 гектара, сообщили в ГУМЧС России по Краснодарскому краю. РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T19:15:00+03:00
2025-11-25T19:15:00+03:00
2025-11-25T19:17:00+03:00
происшествия
геленджик
краснодарский край
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949649982_0:318:2782:1883_1920x0_80_0_0_7c0349895419dd2a3c5a897db72de71f.jpg
https://ria.ru/20251125/pozhar-2057289269.html
геленджик
краснодарский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949649982_26:0:2757:2048_1920x0_80_0_0_aadf7e795db72b54d24b9cb140670846.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, геленджик, краснодарский край, россия
Происшествия, Геленджик, Краснодарский край, Россия
Под Геленджиком потушили природный пожар
Под Геленджиком потушили пожар на площади 4,5 га
КРАСНОДАР, 25 ноя - РИА Новости. Один из разгоревшихся под Геленджиком природных пожаров, в районе СТ "Сосновое", потушен на площади 4,5 гектара, сообщили в ГУМЧС России по Краснодарскому краю.
Во вторник ведомство сообщило о двух возгораниях в Геленджикском лесничестве и Кабардинском участковом лесничестве. Первое возгорание в районе СТ "Сосновое" было локализовано на площади 4,5 гектара, второе в районе села Прасковеевка локализовали на 3 гектарах.
"В 17.40 на участке в районе СТ "Сосновое" ликвидация пожара. Продолжается тушение второго очага (Прасковеевка, локализация в 16.30)", - говорится в сообщении.
Ранее минприроды Краснодарского края
сообщало о трех лесных пожарах в регионе: в районе населенного пункта Синегорск (Абинский район
), который позже ликвидировали на 22 гектарах, у населенного пункта Мирный
(Северский район
), который ликвидировали на площади 22,5 гектара, а еще один лесной пожар в районе села Михайловский Перевал (город-курорт Геленджик
) был ликвидирован на примерной площади 10 гектаров. В нескольких районах края была объявлена высокая пожароопасность 4 класса, сообщало краевое министерство ГО и ЧС.