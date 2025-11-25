Рейтинг@Mail.ru
Илон Маск назвал Reuters худшим агентством в США - РИА Новости, 25.11.2025
10:25 25.11.2025
https://ria.ru/20251125/mask-2057334654.html
Илон Маск назвал Reuters худшим агентством в США
Илон Маск назвал Reuters худшим агентством в США - РИА Новости, 25.11.2025
Илон Маск назвал Reuters худшим агентством в США
Американский предприниматель Илон Маск назвал агентство Рейтер худшим из-за сообщения о том, что департамент государственной эффективности США (DOGE) якобы... РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T10:25:00+03:00
2025-11-25T10:25:00+03:00
в мире
сша
илон маск
дональд трамп
майк джонсон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900642904_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_668dcb7b9db37a6fa97c9533a3e1a96b.jpg
https://ria.ru/20251002/mask-2045746074.html
https://ria.ru/20251116/kongressmen-2055324247.html
сша
Новости
ru-RU
в мире, сша, илон маск, дональд трамп, майк джонсон
В мире, США, Илон Маск, Дональд Трамп, Майк Джонсон
Илон Маск назвал Reuters худшим агентством в США

Маск назвал агентство Reuters худшим из-за сообщения о прекращении работы DOGE

© AP Photo / Ludovic MarinИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© AP Photo / Ludovic Marin
Илон Маск. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск назвал агентство Рейтер худшим из-за сообщения о том, что департамент государственной эффективности США (DOGE) якобы фактически прекратил свою работу.
Ранее департамент государственной эффективности США (DOGE) опроверг сообщение Рейтер о том, что служба фактически прекратила свою работу. До этого Рейтер со ссылкой на директора управления кадровой службы США Скотта Купора и документы сообщил, что функционал DOGE был частично передан управлению и что департамент фактически прекратил свою работу за восемь месяцев до окончания его мандата.
Илон Маск установил исторический рекорд по размеру состояния
2 октября, 00:09
Илон Маск установил исторический рекорд по размеру состояния
2 октября, 00:09
"Агентство Рейтер - самое худшее", - написал Маск.
Ранее издание Washington Post со ссылкой на осведомленные источники сообщало, что DOGE утратил прямой контроль за рассмотрением заявок на выделение властями грантов. В то же время в Белом доме прокомментировали изменения словами о том, что персонал DOGE был встроен в ряды каждого федерального ведомства и таким образом продолжит участвовать в рассмотрении и утверждении выделяемых грантов.
Кроме того, телеканал ABC со ссылкой на источники сообщал, что сотрудники ведомства, которое ранее возглавлял бизнесмен Илон Маск, опасаются политически мотивированных расследований, а также проблем с будущим трудоустройством на фоне ссоры Маска с президентом США Дональдом Трампом.
Созданный по решению президента США Дональда Трампа DOGE под руководством Маска был призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Спикер палаты представителей США Майк Джонсон ранее заявил, что департамент выявил "шокирующие" расходы американского правительства, на которые не было получено разрешение в конгрессе.
Конгрессмен Шерман, просматривавший эротику в полете, обвинил в этом Маска
16 ноября, 18:43
Конгрессмен Шерман, просматривавший эротику в полете, обвинил в этом Маска
16 ноября, 18:43
 
В миреСШАИлон МаскДональд ТрампМайк Джонсон
 
 
