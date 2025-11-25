Илон Маск назвал Reuters худшим агентством в США

Ранее издание Washington Post со ссылкой на осведомленные источники сообщало, что DOGE утратил прямой контроль за рассмотрением заявок на выделение властями грантов. В то же время в Белом доме прокомментировали изменения словами о том, что персонал DOGE был встроен в ряды каждого федерального ведомства и таким образом продолжит участвовать в рассмотрении и утверждении выделяемых грантов.