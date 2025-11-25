Илон Маск назвал Reuters худшим агентством в США

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск назвал агентство Рейтер худшим из-за сообщения о том, что департамент государственной эффективности США (DOGE) якобы фактически прекратил свою работу.
Ранее департамент государственной эффективности США (DOGE) опроверг сообщение Рейтер о том, что служба фактически прекратила свою работу. До этого Рейтер со ссылкой на директора управления кадровой службы США Скотта Купора и документы сообщил, что функционал DOGE был частично передан управлению и что департамент фактически прекратил свою работу за восемь месяцев до окончания его мандата.
"Агентство Рейтер - самое худшее", - написал Маск.
Ранее издание Washington Post со ссылкой на осведомленные источники сообщало, что DOGE утратил прямой контроль за рассмотрением заявок на выделение властями грантов. В то же время в Белом доме прокомментировали изменения словами о том, что персонал DOGE был встроен в ряды каждого федерального ведомства и таким образом продолжит участвовать в рассмотрении и утверждении выделяемых грантов.
Кроме того, телеканал ABC со ссылкой на источники сообщал, что сотрудники ведомства, которое ранее возглавлял бизнесмен Илон Маск, опасаются политически мотивированных расследований, а также проблем с будущим трудоустройством на фоне ссоры Маска с президентом США Дональдом Трампом.
Созданный по решению президента США Дональда Трампа DOGE под руководством Маска был призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Спикер палаты представителей США Майк Джонсон ранее заявил, что департамент выявил "шокирующие" расходы американского правительства, на которые не было получено разрешение в конгрессе.