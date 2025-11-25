Рейтинг@Mail.ru
Дороги для жизни: как преображаются маршруты к малым населенным пунктам - РИА Новости, 25.11.2025
16:45 25.11.2025
Дороги для жизни: как преображаются маршруты к малым населенным пунктам
Дороги для жизни: как преображаются маршруты к малым населенным пунктам - РИА Новости, 25.11.2025
Дороги для жизни: как преображаются маршруты к малым населенным пунктам
Качественная дорожная сеть становится мощным драйвером для развития экономики, привлечения инвестиций, появления новых рабочих мест. Именно поэтому в России... РИА Новости, 25.11.2025
твой бизнес
россия
дороги
благоустройство
министерство транспорта рф (минтранс россии)
пензенская область
россия
пензенская область
россия, дороги, благоустройство, министерство транспорта рф (минтранс россии), пензенская область
Твой бизнес, Россия, Дороги, Благоустройство, Министерство транспорта РФ (Минтранс России), Пензенская область

Дороги для жизни: как преображаются маршруты к малым населенным пунктам

© Фото : Министерство транспорта Республики КрымАвтодорога Евпатория – порт Мирный – Штормовое
Автодорога Евпатория – порт Мирный – Штормовое - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© Фото : Министерство транспорта Республики Крым
Автодорога Евпатория – порт Мирный – Штормовое
Качественная дорожная сеть становится мощным драйвером для развития экономики, привлечения инвестиций, появления новых рабочих мест. Именно поэтому в России особое внимание уделяется ее развитию. С этого года дороги приводят в порядок по национальному проекту "Инфраструктура для жизни". До конца года будут отремонтированы 26 тысяч километров дорог и еще свыше 1,5 тысячи километров новых – станут доступны для людей. Подробнее о том, что уже сделано в этом направлении и какой эффект для развития малых населенных пунктов это дает, читайте в материале РИА Новости.
Президент России Владимир Путин проводит по видеосвязи совещание с членами правительства - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Путин дал поручения по развитию транспортной сферы и подготовке ЖКХ к зиме
15 октября, 19:59

Качество жизни растет вместе с дорогами

С начала года в порядок привели 2,5 тысячи региональных и местных дорог ― подъездов к малым населенным пунктам по всей стране. А всего до конца года обновят 3,5 тысячи километров таких маршрутов. Работы включают и капитальный ремонт, и реконструкцию дорожных объектов.
"Качество дорожного покрытия очень много значит для малых населенных пунктов. В первую очередь это оперативное получение медицинской помощи, бесперебойное снабжение товарами первой необходимости, возможность выехать в райцентр для получения социальных услуг. Все это напрямую влияет на повышение качества жизни людей", – отметил зампред правительства РФ Марат Хуснуллин.
По его словам, в текущем году по нацпроекту уже обновили 437 подъездов к российским селам, поселкам и деревням.
Эта работа продолжается, и всего, по данным Минтранса, до конца года планируется обновить 590 таких объектов.
С появлением новых дорог качество жизни малых городов и сел растет. Людям проще и комфортнее добраться до поликлиник, школ, магазинов. Больше того, по мнению профессора кафедры общего земледелия и агроэкологии факультета почвоведения МГУ Дмитрия Хомякова, это способно сократить отток населения из сельской местности.
Ремонт дороги - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
В Татарстане обновили 200 км дорог по нацпроекту "Инфраструктура для жизни"
17 ноября, 20:52
Обновленные дороги позволят упростить и ситуацию с "северным завозом", считает ведущий эксперт Центра транспортного моделирования Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Андрей Борисов.
"Обновление дорог, особенно в отдаленных районах нашей страны, во-первых, позволит совершать поездки в большем объеме, с большей интенсивностью и большему количеству людей. Во-вторых, решатся вопросы завоза", – сказал РИА Новости Борисов.

Жизненно важные дороги

Например, в Новосибирской области в этом году отремонтировали семь километров автотрассы Убинское — Кундран, построенной в 1970-х годах. Девять километров дороги имеют асфальтобетонное покрытие, остальные 49 — щебеночное.
"Эта дорога является единственным подъездом к селу Кундран и еще трем населенным пунктам, поэтому для местных жителей жизненно необходимо иметь беспрепятственный круглогодичный проезд. Ремонт отдельных участков этой дороги проводим ежегодно", — рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.
В Пензенской области все работы на подъездах к малым населенным пунктам, которые запланированы к обновлению на этот год, уже завершены. Дорожники ввели в эксплуатацию более 41 километра таких дорог. Например, привели в норму участок региональной трассы Кондоль – Шемышейка в Шемышейском районе протяженностью 5,4 километра. Дорога проходит через село Воробьевка, в котором живут около 300 человек.
Этот участок включили в план ремонта по просьбам местных жителей из-за колейности (деформации дорожного покрытия).
Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Более 2 тысяч километров дорог обновили в России в рамках нацпроекта
30 октября, 15:25
В Наровчатском районе привели в порядок подъезд к селу Большой Колояр. Здесь находятся средняя школа имени Н. М. Ащеулова, местный ДК и фельдшерско-акушерский пункт. А в ходе ремонта трассы Лунино – Исса обновили подъезд к селу Булычево с населением около 900 человек. Покрытие дороги было сильно изношено.
В Ингушетии капитально отремонтировали подъездную дорогу к селу Сагопши от трассы "Кавказ". Серьезного ремонта здесь не было порядка 20 лет, и за это время на дороге появились выбоины. С просьбами привести трассу в порядок обращались местные жители. Теперь дорога стала ровной, удобной и безопасной: дорожники уложили свежий асфальт, обустроили тротуар и две остановки общественного транспорта, установили барьерное ограждение и сигнальные столбики, нанесли разметку.
"Отремонтированный участок проходит через все село. По нему жители добираются до школ, больниц и других важных социальных учреждений, поэтому к работам мы приступили незамедлительно, как только позволили погодные условия. И завершить их удалось раньше запланированного срока без ущерба качеству", — отметил министр автодорог и транспорта Республики Ингушетия Батыр Хаматханов.

Для туристов и местных жителей

В России активно растет внутренний туризм, в том числе сельский. Этот формат все чаще привлекает горожан, уставших от стандартных видов отдыха. Также большим спросом пользуются поездки в национальные парки и курортные зоны. Конечно, обновленные дороги способствуют повышению турпотока, а значит, и развитию регионального турбизнеса.
Например, в этом году по нацпроекту в Крыму отремонтировали участок дороги Евпатория – порт Мирный – Штормовое. Этот маршрут обслуживает не только крупный курортный город Евпаторию, но и ряд прибрежных сел, в том числе поселок Штормовое, известный песчаными пляжами и лечебными грязями, а также известную у любителей пляжного отдыха Южную косу и поселок Мирный.
В Северной Осетии отремонтирован участок дороги к минеральным источникам. Трасса соединяет город Дигора с населением порядка 10 тысяч человек и села Карман-Синдзикау и Кора-Урсдон и ведет к Турмонскому заказнику. Кроме того, это популярный маршрут для туристов, желающих укрепить здоровье. Ежедневно здесь проезжает 12 тысяч автомобилей.
Таким образом, обновление дорог к малым населенным пунктам запускает целую цепочку преобразований в регионах: облегчает людям жизнь и транспортную доступность, стимулирует развитие бизнеса и сельского хозяйства, создание новых рабочих мест.
Ремонт дороги - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Правительство Чувашии: объем Дорожного фонда составил более 9 млрд рублей
21 октября, 10:10
 
Твой бизнесРоссияДорогиБлагоустройствоМинистерство транспорта РФ (Минтранс России)Пензенская область
 
 
