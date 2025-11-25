Дороги для жизни: как преображаются маршруты к малым населенным пунктам

Качественная дорожная сеть становится мощным драйвером для развития экономики, привлечения инвестиций, появления новых рабочих мест. Именно поэтому в России особое внимание уделяется ее развитию. С этого года дороги приводят в порядок по национальному проекту "Инфраструктура для жизни" . До конца года будут отремонтированы 26 тысяч километров дорог и еще свыше 1,5 тысячи километров новых – станут доступны для людей. Подробнее о том, что уже сделано в этом направлении и какой эффект для развития малых населенных пунктов это дает, читайте в материале РИА Новости.

Качество жизни растет вместе с дорогами

С начала года в порядок привели 2,5 тысячи региональных и местных дорог ― подъездов к малым населенным пунктам по всей стране. А всего до конца года обновят 3,5 тысячи километров таких маршрутов. Работы включают и капитальный ремонт, и реконструкцию дорожных объектов.

"Качество дорожного покрытия очень много значит для малых населенных пунктов. В первую очередь это оперативное получение медицинской помощи, бесперебойное снабжение товарами первой необходимости, возможность выехать в райцентр для получения социальных услуг. Все это напрямую влияет на повышение качества жизни людей", – отметил зампред правительства РФ Марат Хуснуллин.

По его словам, в текущем году по нацпроекту уже обновили 437 подъездов к российским селам, поселкам и деревням.

Эта работа продолжается, и всего, по данным Минтранса, до конца года планируется обновить 590 таких объектов.

С появлением новых дорог качество жизни малых городов и сел растет. Людям проще и комфортнее добраться до поликлиник, школ, магазинов. Больше того, по мнению профессора кафедры общего земледелия и агроэкологии факультета почвоведения МГУ Дмитрия Хомякова, это способно сократить отток населения из сельской местности.

Обновленные дороги позволят упростить и ситуацию с "северным завозом", считает ведущий эксперт Центра транспортного моделирования Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Андрей Борисов.

"Обновление дорог, особенно в отдаленных районах нашей страны, во-первых, позволит совершать поездки в большем объеме, с большей интенсивностью и большему количеству людей. Во-вторых, решатся вопросы завоза", – сказал РИА Новости Борисов.

Жизненно важные дороги

Например, в Новосибирской области в этом году отремонтировали семь километров автотрассы Убинское — Кундран, построенной в 1970-х годах. Девять километров дороги имеют асфальтобетонное покрытие, остальные 49 — щебеночное.

"Эта дорога является единственным подъездом к селу Кундран и еще трем населенным пунктам, поэтому для местных жителей жизненно необходимо иметь беспрепятственный круглогодичный проезд. Ремонт отдельных участков этой дороги проводим ежегодно", — рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.

В Пензенской области все работы на подъездах к малым населенным пунктам, которые запланированы к обновлению на этот год, уже завершены. Дорожники ввели в эксплуатацию более 41 километра таких дорог. Например, привели в норму участок региональной трассы Кондоль – Шемышейка в Шемышейском районе протяженностью 5,4 километра. Дорога проходит через село Воробьевка, в котором живут около 300 человек.

Этот участок включили в план ремонта по просьбам местных жителей из-за колейности (деформации дорожного покрытия).

В Наровчатском районе привели в порядок подъезд к селу Большой Колояр. Здесь находятся средняя школа имени Н. М. Ащеулова, местный ДК и фельдшерско-акушерский пункт. А в ходе ремонта трассы Лунино – Исса обновили подъезд к селу Булычево с населением около 900 человек. Покрытие дороги было сильно изношено.

В Ингушетии капитально отремонтировали подъездную дорогу к селу Сагопши от трассы "Кавказ". Серьезного ремонта здесь не было порядка 20 лет, и за это время на дороге появились выбоины. С просьбами привести трассу в порядок обращались местные жители. Теперь дорога стала ровной, удобной и безопасной: дорожники уложили свежий асфальт, обустроили тротуар и две остановки общественного транспорта, установили барьерное ограждение и сигнальные столбики, нанесли разметку.

"Отремонтированный участок проходит через все село. По нему жители добираются до школ, больниц и других важных социальных учреждений, поэтому к работам мы приступили незамедлительно, как только позволили погодные условия. И завершить их удалось раньше запланированного срока без ущерба качеству", — отметил министр автодорог и транспорта Республики Ингушетия Батыр Хаматханов.

Для туристов и местных жителей

В России активно растет внутренний туризм, в том числе сельский. Этот формат все чаще привлекает горожан, уставших от стандартных видов отдыха. Также большим спросом пользуются поездки в национальные парки и курортные зоны. Конечно, обновленные дороги способствуют повышению турпотока, а значит, и развитию регионального турбизнеса.

Например, в этом году по нацпроекту в Крыму отремонтировали участок дороги Евпатория – порт Мирный – Штормовое. Этот маршрут обслуживает не только крупный курортный город Евпаторию, но и ряд прибрежных сел, в том числе поселок Штормовое, известный песчаными пляжами и лечебными грязями, а также известную у любителей пляжного отдыха Южную косу и поселок Мирный.

В Северной Осетии отремонтирован участок дороги к минеральным источникам. Трасса соединяет город Дигора с населением порядка 10 тысяч человек и села Карман-Синдзикау и Кора-Урсдон и ведет к Турмонскому заказнику. Кроме того, это популярный маршрут для туристов, желающих укрепить здоровье. Ежедневно здесь проезжает 12 тысяч автомобилей.