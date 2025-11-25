Руководство "Реала" полностью поддерживает Алонсо, сообщает Marca

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Руководство мадридского "Реала" полностью поддерживает главного тренера Хаби Алонсо и рассматривает его как ключевую часть проекта футбольного клуба, сообщает Marca.

Алонсо 25 ноября исполнилось 44 года. Экс-полузащитник "Реала" возглавил команду в июне. Под его руководством клуб провел 17 матчей во всех турнирах, одержав 13 побед, дважды сыграв вничью и потерпев два поражения.