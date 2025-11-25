Руководство "Реала" полностью поддерживает Алонсо, сообщает Marca

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Руководство мадридского "Реала" полностью поддерживает главного тренера Хаби Алонсо и рассматривает его как ключевую часть проекта футбольного клуба, сообщает Marca.
В трех последних играх команда сыграла вничью с "Райо Вальекано" (0:0) в 12-м туре и с "Эльче" (2:2) в 13-м туре чемпионата Испании, а также уступила "Ливерпулю" (0:1) в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов. "Реал" с 32 очками возглавляет таблицу Ла Лиги и с 9 баллами занимает седьмое место в еврокубке.
По информации источника, руководство клуба считает неудачи в этих встречах частью соревновательного процесса. Алонсо остается важным элементом стратегии "Реала", утвержденной перед началом сезона, его оценивают выше всех игроков команды вне зависимости от их статуса и важности.
Уточняется, что в клубе поддерживают тактические эксперименты специалиста, а также выражают ему поддержку на фоне ситуации с нападающим Винисиусом Жуниором. В октябре игрок сообщил президенту клуба Флорентино Пересу о намерении покинуть команду из-за недовольства действиями тренера. Алонсо с начала сезона четыре раза оставлял форварда в запасе, а также заменил его на 72-й минуте матча против "Барселоны" (2:1). После замены Винисиус выразил недовольство грубыми жестами и не захотел оставаться на скамейке запасных. Позднее он принес извинения за свое поведение. Также во вторник издание Cadena SER сообщило о недовольстве методами тренера со стороны полузащитников Джуда Беллингема и Федерико Вальверде.
Алонсо 25 ноября исполнилось 44 года. Экс-полузащитник "Реала" возглавил команду в июне. Под его руководством клуб провел 17 матчей во всех турнирах, одержав 13 побед, дважды сыграв вничью и потерпев два поражения.
