Рейтинг@Mail.ru
"Будет неизбежно". План Макрона против России вызвал переполох во Франции - РИА Новости, 25.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:02 25.11.2025
https://ria.ru/20251125/makron-2057463379.html
"Будет неизбежно". План Макрона против России вызвал переполох во Франции
"Будет неизбежно". План Макрона против России вызвал переполох во Франции - РИА Новости, 25.11.2025
"Будет неизбежно". План Макрона против России вызвал переполох во Франции
Инициатива президента Франции Эммануэля Макрона по отправке вооруженных сил на Украину после конфликта приведет к вооруженному столкновению с Россией,... РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T17:02:00+03:00
2025-11-25T17:02:00+03:00
в мире
россия
украина
франция
эммануэль макрон
флориан филиппо
нато
патриот
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974799747_0:35:3025:1737_1920x0_80_0_0_92bee93485329b8c73666f0c81743ce4.jpg
https://ria.ru/20251125/ukraina-2057430652.html
https://ria.ru/20251125/zelenskiy-2057393338.html
россия
украина
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974799747_147:0:2878:2048_1920x0_80_0_0_00a22d3210e0f85b8beba6c74b12c1f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, франция, эммануэль макрон, флориан филиппо, нато, патриот, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Украина, Франция, Эммануэль Макрон, Флориан Филиппо, НАТО, Патриот, Санкции в отношении России
"Будет неизбежно". План Макрона против России вызвал переполох во Франции

Филиппо: план Макрона по Украине неизбежно приведет к войне с Россией

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эмманюэль Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Президент Франции Эмманюэль Макрон . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Инициатива президента Франции Эммануэля Макрона по отправке вооруженных сил на Украину после конфликта приведет к вооруженному столкновению с Россией, предупредил лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.
«
"С таким подходом рано или поздно неизбежно будет прямое столкновение с Россией! Он это скрывает, но прекрасно знает", — написал французский политик.
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
СМИ: Россия нашла легкую добычу на Украине
Вчера, 15:14
Филиппо призвал ни в коем случае не отправлять французских военных на территорию Украины.
Во вторник Эммануэль Макрон в интервью радиостанции RTL не исключил участия французских войск в "силах сдерживания", которые планируются для обеспечения безопасности Украины и обучения украинской армии после прекращения боевых действий. Французский лидер указал, что "около 20 стран" готовы принять активное участие в деятельности всех трех компонентов этих сил – сухопутного, воздушного и морского.
В России неоднократно подчеркивали, что любой сценарий размещения войск стран — членов НАТО на Украине неприемлем и чреват резкой эскалацией. Москва называла заявления о возможной отправке контингента подстрекательством к продолжению боевых действий.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Зеленский устроил истерику после российских ударов
Вчера, 13:20
 
В миреРоссияУкраинаФранцияЭммануэль МакронФлориан ФилиппоНАТОПатриотСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала