"Будет неизбежно". План Макрона против России вызвал переполох во Франции
"Будет неизбежно". План Макрона против России вызвал переполох во Франции
Инициатива президента Франции Эммануэля Макрона по отправке вооруженных сил на Украину после конфликта приведет к вооруженному столкновению с Россией,... РИА Новости, 25.11.2025
"Будет неизбежно". План Макрона против России вызвал переполох во Франции
Филиппо: план Макрона по Украине неизбежно приведет к войне с Россией