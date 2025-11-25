Рейтинг@Mail.ru
Макрон ответил на вопрос о введении добровольной военной службы во Франции
15:46 25.11.2025 (обновлено: 15:47 25.11.2025)
Макрон ответил на вопрос о введении добровольной военной службы во Франции
в мире, франция, россия, украина, эммануэль макрон, жак ширак, владимир путин, нато
В мире, Франция, Россия, Украина, Эммануэль Макрон, Жак Ширак, Владимир Путин, НАТО
Макрон ответил на вопрос о введении добровольной военной службы во Франции

Макрон призвал усилить связь государства и армии во Франции

© AP Photo / Yves HermanПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© AP Photo / Yves Herman
Президент Франции Эммануэль Макрон . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПАРИЖ, 25 ноя - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя информацию о возможности скорого введения во Франции добровольной военной службы, заявил, что Франция должна укрепить связь между государством и армией.
Газета Figaro ранее сообщала, что Макрон может в ближайшее время объявить о введении во Франции добровольной военной службы. По информации издания, такой шаг поможет привлекать к службе от 10 до 50 тысяч молодых людей ежегодно. Информации о продолжительности и стоимости этой программы в случае ее запуска издание не привело.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Макрон призвал изменить некоторые положения плана по Украине
Вчера, 12:28
"Совершенно очевидно, что мы должны укрепить связь между государством и армией..., очень важно, чтобы максимальное количество наших граждан поняли, что такое наши вооруженные силы, и как они устроены. В этих условиях мы принимаем многие инициативы, среди которых – реформа национальной всеобщей службы (существующей программы военной подготовки для молодежи – ред.), о которой я сообщу в ближайшие дни", - сказал Макрон во вторник в интервью радиостанции RTL, отвечая на вопрос о возможности введения добровольной военной службы.
Французский лидер заявил, что еще со времен его первого президентского срока Франция начала адаптироваться к изменившейся международной обстановке через усиление своих вооруженных сил. В рамках усиления своей армии были приняты два закона о военном программировании, которые, по словам Макрона, удвоили военный бюджет Франции. Макрон также добавил, что новая программа не будет использоваться для отправки французской молодежи в зону боевых действий на Украину.
"Я думаю, что сейчас надо опровергнуть саму… идею о том, что (в рамках этой программы – ред.) мы отправим нашу молодежь на Украину. Эта программа задумана вовсе не для того" - сказал он.
Помимо этого, Макрон прокомментировал заявления начальника генштаба Франции, генерала Фабьена Мандона, который заявил 20 ноября, что Франция должна быть готова "терять своих детей" и "страдать экономически" для сдерживания угрозы, якобы исходящей от России.
Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Макрон исключил немедленную отправку французских войск на Украину
Вчера, 11:52
"Его слова были вырваны из контекста. Он, как и министр (обороны Франции Катрин Вотрен – ред.), уже объяснился", - сказал Макрон.
Обязательная военная служба была отменена во Франции в октябре 1997 года во время президентства Жака Ширака.
Ранее генерал Мандон заявил в интервью газете Ouest-France, что Франция "как следует" готовится к военным угрозам , а ее вооруженные силы должны быть готовы к возможному столкновению стран НАТО с Россией. Генерал также бездоказательно обвинил Москву в якобы дестабилизации ситуации в стране с связи с нашествием постельных клопов.
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
"В зоне досягаемости". Макрон сделал истеричное заявление о России
Вчера, 11:41
 
В миреФранцияРоссияУкраинаЭммануэль МакронЖак ШиракВладимир ПутинНАТО
 
 
