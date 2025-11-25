https://ria.ru/20251125/makron-2057364034.html
Макрон исключил немедленную отправку французских войск на Украину
Макрон исключил немедленную отправку французских войск на Украину - РИА Новости, 25.11.2025
Макрон исключил немедленную отправку французских войск на Украину
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж не будет немедленно отправлять французские войска на Украину, хотя и не исключил их участия в так... РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T11:52:00+03:00
2025-11-25T11:52:00+03:00
2025-11-25T12:26:00+03:00
в мире
украина
россия
париж
эммануэль макрон
кир стармер
владимир путин
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040923388_0:78:3070:1805_1920x0_80_0_0_9feb40227a8d0b92d843febecf42d744.jpg
https://ria.ru/20251125/evropa-2057197642.html
https://ria.ru/20251124/ushakov-2057213146.html
украина
россия
париж
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040923388_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7c802a9406dbbf4a54e86c639faaf796.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, париж, эммануэль макрон, кир стармер, владимир путин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), санкции в отношении россии
В мире, Украина, Россия, Париж, Эммануэль Макрон, Кир Стармер, Владимир Путин, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Санкции в отношении России
Макрон исключил немедленную отправку французских войск на Украину
Макрон: силы коалиции желающих могут развернуть не на Украине
ПАРИЖ, 25 ноя - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж не будет немедленно отправлять французские войска на Украину, хотя и не исключил их участия в так называемых "силах сдерживания" после прекращения боевых действий.
"Я думаю, что французы не должны паниковать. Я вижу, что многие люди… боятся, что мы (немедленно – ред.) отправим (на Украину
– ред.) войска. Это не так", - сказал Макрон
в интервью радиостанции RTL.
Несмотря на это, Макрон не исключил участия французских войск в "силах сдерживания", которые планируются для обеспечения безопасности Украины и обучения украинской армии после прекращения боевых действий. Французский лидер указал, что "около 20 стран" готовы принять активное участие в деятельности всех трех компонентов этих сил – сухопутного, воздушного и морского.
Французский президент также заявил, что сами силы необязательно будут развернуты на украинской территории.
"Они ("силы сдерживания" – ред.) необязательно будут развернуты на Украине. Они, скорее, могут быть развернуты в соседних странах, но будут тесно взаимодействовать с украинскими войсками для обеспечения безопасности украинского воздушного пространства", - уточнил он.
В сентябре в Париже
состоялась встреча участников так называемой коалиции желающих под председательством премьера Великобритании Кира Стармера
и Макрона. По итогам саммита французский лидер заявил, что 26 стран выразили готовность разместить на Украине "силы сдерживания" после прекращения огня.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ
в 2024 году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР
считают, что это станет фактической оккупацией Украины.
В свою очередь президент РФ Владимир Путин
заявлял, что смысла нахождения иностранных военных на Украине после возможного достижения договоренности об устойчивом мире нет. Российский лидер также подчеркивал, что Россия будет считать законными целями для поражения любые войска на территории Украины.