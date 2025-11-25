Макрон исключил немедленную отправку французских войск на Украину

ПАРИЖ, 25 ноя - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж не будет немедленно отправлять французские войска на Украину, хотя и не исключил их участия в так называемых "силах сдерживания" после прекращения боевых действий.

"Я думаю, что французы не должны паниковать. Я вижу, что многие люди… боятся, что мы (немедленно – ред.) отправим (на Украину – ред.) войска. Это не так", - сказал Макрон в интервью радиостанции RTL.

Несмотря на это, Макрон не исключил участия французских войск в "силах сдерживания", которые планируются для обеспечения безопасности Украины и обучения украинской армии после прекращения боевых действий. Французский лидер указал, что "около 20 стран" готовы принять активное участие в деятельности всех трех компонентов этих сил – сухопутного, воздушного и морского.

Французский президент также заявил, что сами силы необязательно будут развернуты на украинской территории.

"Они ("силы сдерживания" – ред.) необязательно будут развернуты на Украине. Они, скорее, могут быть развернуты в соседних странах, но будут тесно взаимодействовать с украинскими войсками для обеспечения безопасности украинского воздушного пространства", - уточнил он.

В сентябре в Париже состоялась встреча участников так называемой коалиции желающих под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и Макрона. По итогам саммита французский лидер заявил, что 26 стран выразили готовность разместить на Украине "силы сдерживания" после прекращения огня.

Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в 2024 году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины.