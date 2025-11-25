Рейтинг@Mail.ru
Макрон исключил немедленную отправку французских войск на Украину
11:52 25.11.2025 (обновлено: 12:26 25.11.2025)
Макрон исключил немедленную отправку французских войск на Украину
Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон
Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон
© AP Photo / Ludovic Marin
Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон. Архивное фото
ПАРИЖ, 25 ноя - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж не будет немедленно отправлять французские войска на Украину, хотя и не исключил их участия в так называемых "силах сдерживания" после прекращения боевых действий.
"Я думаю, что французы не должны паниковать. Я вижу, что многие люди… боятся, что мы (немедленно – ред.) отправим (на Украину – ред.) войска. Это не так", - сказал Макрон в интервью радиостанции RTL.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Европа — против: Мерцу и Макрону слишком важно продолжение войны
Вчера, 08:00
Несмотря на это, Макрон не исключил участия французских войск в "силах сдерживания", которые планируются для обеспечения безопасности Украины и обучения украинской армии после прекращения боевых действий. Французский лидер указал, что "около 20 стран" готовы принять активное участие в деятельности всех трех компонентов этих сил – сухопутного, воздушного и морского.
Французский президент также заявил, что сами силы необязательно будут развернуты на украинской территории.
"Они ("силы сдерживания" – ред.) необязательно будут развернуты на Украине. Они, скорее, могут быть развернуты в соседних странах, но будут тесно взаимодействовать с украинскими войсками для обеспечения безопасности украинского воздушного пространства", - уточнил он.
В сентябре в Париже состоялась встреча участников так называемой коалиции желающих под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и Макрона. По итогам саммита французский лидер заявил, что 26 стран выразили готовность разместить на Украине "силы сдерживания" после прекращения огня.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в 2024 году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины.
В свою очередь президент РФ Владимир Путин заявлял, что смысла нахождения иностранных военных на Украине после возможного достижения договоренности об устойчивом мире нет. Российский лидер также подчеркивал, что Россия будет считать законными целями для поражения любые войска на территории Украины.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
России не подходит европейский план по Украине, заявил Ушаков
24 ноября, 17:34
 
