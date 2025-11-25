Рейтинг@Mail.ru
"В зоне досягаемости". Макрон сделал истеричное заявление о России - РИА Новости, 25.11.2025
11:41 25.11.2025
"В зоне досягаемости". Макрон сделал истеричное заявление о России
"В зоне досягаемости". Макрон сделал истеричное заявление о России
Президент Франции Эммануэль Макрон опасается, что российские баллистические ракеты смогут долететь до стран Европейского союза, передает RTL. РИА Новости, 25.11.2025
"В зоне досягаемости". Макрон сделал истеричное заявление о России

Макрон боится, что ЕС находится в зоне досягаемости баллистических ракет РФ

© AP Photo / Benoit TessierПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© AP Photo / Benoit Tessier
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон опасается, что российские баллистические ракеты смогут долететь до стран Европейского союза, передает RTL.
"У России есть целый спектр вооружений, и мы находимся в зоне досягаемости этого оружия. Межконтинентальные баллистические ракеты — мы все подвержены угрозе с их стороны", — заявил он.
Макрон сделал громкое заявление об отправке французов на Украину
Вчера, 10:44
Французский лидер также считает, что его страна не должна показывать себя слабой перед Россией.
В последние годы Россия не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих границ. Альянс наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". При этом в Кремле подчеркивали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Тем не менее она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Президент Владимир Путин подробно объяснял, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
"По плану США". В Германии сделали громкое заявление о России
Вчера, 09:33
 
