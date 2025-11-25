https://ria.ru/20251125/makron-2057343417.html
Макрон сделал громкое заявление об отправке французов на Украину
Макрон сделал громкое заявление об отправке французов на Украину - РИА Новости, 25.11.2025
Макрон сделал громкое заявление об отправке французов на Украину
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна не будет отправлять молодежь воевать на Украину, его слова передает RTL. РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T10:44:00+03:00
2025-11-25T10:44:00+03:00
2025-11-25T10:44:00+03:00
в мире
украина
франция
россия
эммануэль макрон
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/02/2026662019_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_762c6940cf2364ea2c00ebcad1185864.jpg
https://ria.ru/20251125/rossiya-2057325856.html
https://ria.ru/20251125/rubio-2057330119.html
украина
франция
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/02/2026662019_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b2551bf77574a4e2b155861d36bff244.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, франция, россия, эммануэль макрон, нато
В мире, Украина, Франция, Россия, Эммануэль Макрон, НАТО
Макрон сделал громкое заявление об отправке французов на Украину
Макрон: Франция не собирается отправлять молодежь на Украину