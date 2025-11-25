Рейтинг@Mail.ru
Макрон сделал громкое заявление об отправке французов на Украину - РИА Новости, 25.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:44 25.11.2025
https://ria.ru/20251125/makron-2057343417.html
Макрон сделал громкое заявление об отправке французов на Украину
Макрон сделал громкое заявление об отправке французов на Украину - РИА Новости, 25.11.2025
Макрон сделал громкое заявление об отправке французов на Украину
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна не будет отправлять молодежь воевать на Украину, его слова передает RTL. РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T10:44:00+03:00
2025-11-25T10:44:00+03:00
в мире
украина
франция
россия
эммануэль макрон
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/02/2026662019_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_762c6940cf2364ea2c00ebcad1185864.jpg
https://ria.ru/20251125/rossiya-2057325856.html
https://ria.ru/20251125/rubio-2057330119.html
украина
франция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/02/2026662019_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b2551bf77574a4e2b155861d36bff244.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, франция, россия, эммануэль макрон, нато
В мире, Украина, Франция, Россия, Эммануэль Макрон, НАТО
Макрон сделал громкое заявление об отправке французов на Украину

Макрон: Франция не собирается отправлять молодежь на Украину

© AP Photo / Benoit TessierПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© AP Photo / Benoit Tessier
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна не будет отправлять молодежь воевать на Украину, его слова передает RTL.
«
"Мы действительно должны прямо сейчас развеять любое обманчивое представление о том, что мы собираемся отправлять нашу молодежь на Украину. Речь идет совсем не об этом", — заявил он.
Флаг России во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
"По плану США". В Германии сделали громкое заявление о России
Вчера, 09:33
Французские СМИ сообщали, что Макрон может объявить в четверг о введении в стране добровольной военной службы. По информации газеты Tribune, ее продолжительность будет составлять 10 месяцев, за каждый из которых добровольцам будут выплачивать 900-1000 евро.
В России неоднократно подчеркивали, что любой сценарий размещения войск стран — членов НАТО на Украине неприемлем и чреват резкой эскалацией. Москва называла заявления о возможной отправке контингента подстрекательством к продолжению боевых действий.
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
СМИ выяснили, почему Рубио отказывается от встреч с Каллас по Украине
Вчера, 09:58
 
В миреУкраинаФранцияРоссияЭммануэль МакронНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала