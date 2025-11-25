https://ria.ru/20251125/luvr-2057468929.html
По делу об ограблении Лувра предъявили обвинения четверым гражданам
Четверым гражданам уже предъявлены обвинения по делу об ограблении Лувра, им грозит до 10 лет лишения свободы, сообщила прокуратура Парижа. РИА Новости, 25.11.2025
ПАРИЖ, 25 ноя – РИА Новости. Четверым гражданам уже предъявлены обвинения по делу об ограблении Лувра, им грозит до 10 лет лишения свободы, сообщила прокуратура Парижа.
"Четырем лицам уже предъявлены официальные обвинения в связи с судебным расследованием, начатым 29 октября 2025 года", - сообщили в прокуратуре.
Они обвиняются по статьям об "организованном ограблении" и "сговоре с целью совершения преступлений".
"Им грозит до 10 лет в тюрьме", - добавили в надзорном органе.
Речь идет о трех мужчинах и одной женщине 1986-1990 годов рождения, задержанных 25 и 29 октября.