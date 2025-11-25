По делу об ограблении Лувра предъявили обвинения четверым гражданам

ПАРИЖ, 25 ноя – РИА Новости. Четверым гражданам уже предъявлены обвинения по делу об ограблении Лувра, им грозит до 10 лет лишения свободы, сообщила прокуратура Парижа.

"Четырем лицам уже предъявлены официальные обвинения в связи с судебным расследованием, начатым 29 октября 2025 года", - сообщили в прокуратуре.

Они обвиняются по статьям об "организованном ограблении" и "сговоре с целью совершения преступлений".

"Им грозит до 10 лет в тюрьме", - добавили в надзорном органе.