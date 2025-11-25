Рейтинг@Mail.ru
По делу об ограблении Лувра предъявили обвинения четверым гражданам
17:10 25.11.2025
По делу об ограблении Лувра предъявили обвинения четверым гражданам
По делу об ограблении Лувра предъявили обвинения четверым гражданам
Четверым гражданам уже предъявлены обвинения по делу об ограблении Лувра, им грозит до 10 лет лишения свободы, сообщила прокуратура Парижа.
2025-11-25T17:10:00+03:00
2025-11-25T17:11:00+03:00
https://ria.ru/20251120/luvr-2056193868.html
париж
2025
В мире, Париж
По делу об ограблении Лувра предъявили обвинения четверым гражданам

Четверым гражданам по делу об ограблении Лувра грозит до десяти лет

ПАРИЖ, 25 ноя – РИА Новости. Четверым гражданам уже предъявлены обвинения по делу об ограблении Лувра, им грозит до 10 лет лишения свободы, сообщила прокуратура Парижа.
"Четырем лицам уже предъявлены официальные обвинения в связи с судебным расследованием, начатым 29 октября 2025 года", - сообщили в прокуратуре.
Они обвиняются по статьям об "организованном ограблении" и "сговоре с целью совершения преступлений".
"Им грозит до 10 лет в тюрьме", - добавили в надзорном органе.
Речь идет о трех мужчинах и одной женщине 1986-1990 годов рождения, задержанных 25 и 29 октября.
Стеклянная пирамида над входом в Лувр - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Лувр объявил тендер на работы по повышению безопасности
20 ноября, 07:56
 
