Рейтинг@Mail.ru
Литва будет склонять водителей фур к политической позиции, заявил Лукашенко - РИА Новости, 25.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:15 25.11.2025
https://ria.ru/20251125/lukashenko-2057430988.html
Литва будет склонять водителей фур к политической позиции, заявил Лукашенко
Литва будет склонять водителей фур к политической позиции, заявил Лукашенко - РИА Новости, 25.11.2025
Литва будет склонять водителей фур к политической позиции, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Вильнюс будет подталкивать находящихся на территории республики водителей литовских грузовиков занять... РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T15:15:00+03:00
2025-11-25T15:15:00+03:00
в мире
литва
белоруссия
вильнюс
александр лукашенко
александр вольфович
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1a/1995532724_0:113:2047:1265_1920x0_80_0_0_ae2c838deb9f4857e5ab5a35da579766.jpg
https://ria.ru/20251108/litva-2053677282.html
литва
белоруссия
вильнюс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1a/1995532724_0:72:2047:1608_1920x0_80_0_0_d0e7fa61f5126781aee923500c0f217a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, литва, белоруссия, вильнюс, александр лукашенко, александр вольфович
В мире, Литва, Белоруссия, Вильнюс, Александр Лукашенко, Александр Вольфович
Литва будет склонять водителей фур к политической позиции, заявил Лукашенко

Лукашенко: Литва будет подталкивать водителей фур занять политическую позицию

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкАлександр Лукашенко
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МИНСК, 25 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Вильнюс будет подталкивать находящихся на территории республики водителей литовских грузовиков занять определенную политическую позицию.
«
"Они (власти Литвы - ред.) будут смещать градус в сторону этих большегрузов... и будут подталкивать водителей к тому, чтобы они занимали определенную позицию, в том числе политическую", - приводит слова Лукашенко близкий к президентской пресс-службе Telegram-канал "Пул Первого".
Белорусский лидер обсудил проблему застрявших в стране литовских грузовиков с государственным секретарем Совета безопасности страны Александром Вольфовичем, который ранее по поручению Лукашенко встречался с водителями фур. "Естественно, границу они (власти Литвы - ред.) открыли. Они ж признаваться не хотят, что они виноваты. Да нам это и не надо", - отметил Лукашенко.
Литва в ночь на 20 ноября открыла два пункта пропуска на границе с Белоруссией, о закрытии которых на месяц с возможностью продления Вильнюс заявил 29 октября после серии инцидентов с метеозондами, залетевшими на территорию прибалтийской республики с белорусской стороны. До настоящего времени на белорусской территории находятся более тысячи грузовиков с литовской регистрацией.
Вид на на контрольно-пропускной пункт Котловка на белорусско-литовской границе - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
Литва выступила с угрозами в адрес Белоруссии из-за застрявших фур
8 ноября, 16:23
 
В миреЛитваБелоруссияВильнюсАлександр ЛукашенкоАлександр Вольфович
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала