Литва будет склонять водителей фур к политической позиции, заявил Лукашенко

МИНСК, 25 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Вильнюс будет подталкивать находящихся на территории республики водителей литовских грузовиков занять определенную политическую позицию.
Белорусский лидер обсудил проблему застрявших в стране литовских грузовиков с государственным секретарем Совета безопасности страны Александром Вольфовичем, который ранее по поручению Лукашенко встречался с водителями фур. "Естественно, границу они (власти Литвы - ред.) открыли. Они ж признаваться не хотят, что они виноваты. Да нам это и не надо", - отметил Лукашенко.
Литва в ночь на 20 ноября открыла два пункта пропуска на границе с Белоруссией, о закрытии которых на месяц с возможностью продления Вильнюс заявил 29 октября после серии инцидентов с метеозондами, залетевшими на территорию прибалтийской республики с белорусской стороны. До настоящего времени на белорусской территории находятся более тысячи грузовиков с литовской регистрацией.