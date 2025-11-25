Рейтинг@Mail.ru
18:08 25.11.2025 (обновлено: 18:09 25.11.2025)
Суд в Кишиневе оставил в силе приговор экс-депутату Лозован
в мире, кишинев, молдавия, россия, евгения гуцул, возрождение, facebook, sputnik молдова
В мире, Кишинев, Молдавия, Россия, Евгения Гуцул, Возрождение, Facebook, Sputnik Молдова
© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкГерб Молдавии
Герб Молдавии - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© Sputnik / Родион Прока
Перейти в медиабанк
Герб Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 25 ноя - РИА Новости. Апелляционный суд Кишинева оставил в силе приговор бывшему депутату парламента Молдавии от оппозиционного блока "Победа" Ирине Лозован, сообщает во вторник пресс-служба Антикоррупционной прокуратуры.
Суд Кишинева 31 марта признал Лозован виновной по делу об избирательной коррупции и заочно приговорил ее к шести годам лишения свободы.
Глава Гагаузии назвала судебный процесс над ней фарсом
30 октября, 19:37
"Приговор Ирине Лозован и ее мужу оставлен в силе Апелляционной палатой. Постановлением от 25 ноября Апелляционная палата отклонила как необоснованные апелляции адвокатов обвиняемых на приговор суда Кишинёва сектора Буюканы от 31 марта 2025 года, которым они были приговорены к 6 и 5 годам лишения свободы соответственно", - говорится в сообщении, опубликованном на странице прокуратуры в соцсети Facebook*.

Поясняется, что решение вступило в силу с момента его вынесения, но может быть обжаловано в Высшей судебной палате в течение двух месяцев со дня его вынесения.
Лозован является членом партии "Возрождение", которая входит в блок "Победа". В сентябре 2023 года парламент по запросу прокуратуры лишил Лозован депутатской неприкосновенности, а районный суд Кишинева вынес решение о ее помещении под домашний арест, позже ее отпустили. В партии "Возрождение" тогда заявили, что таким образом власти пытаются "выбить" ее представителей из предвыборной гонки на местных выборах, которые были запланированы на 5 ноября 2023 года.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Член оппозиционной партии Renaștere-Возрождение Александр Нестеровский - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
В Кишиневе вынесут приговор Нестеровскому
7 марта, 17:42
 
