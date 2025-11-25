Суд в Кишиневе оставил в силе приговор экс-депутату Лозован

«

"Приговор Ирине Лозован и ее мужу оставлен в силе Апелляционной палатой. Постановлением от 25 ноября Апелляционная палата отклонила как необоснованные апелляции адвокатов обвиняемых на приговор суда Кишинёва сектора Буюканы от 31 марта 2025 года, которым они были приговорены к 6 и 5 годам лишения свободы соответственно", - говорится в сообщении, опубликованном на странице прокуратуры в соцсети Facebook*.