Ликсутов рассказал о новом резиденте ОЭЗ "Технополис Москва"

МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Пул резидентов особой экономической зоны "Технополис Москва" пополнит предприятие, которое занимается производством контрольно-измерительных приборов, заявил заместитель столичного мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он подчеркнул, что столица акцентирует внимание на росте высокотехнологичной промышленности по поручению столичного градоначальника Сергея Собянина. Для этого в городе действуют меры поддержки, которые доступны резидентам особой экономической зоны.

"В первом квартале 2026 года будет запущено инновационное производство интеллектуальных контрольно-измерительных приборов. В ассортимент продукции нового резидента ОЭЗ войдут датчики дифференциального и абсолютного давления. Они используются в управлении технологическими процессами в фармацевтической, добывающей, нефтегазовой и химической промышленности, энергетике. Объем инвестиций в проект превысит 200 миллионов рублей", – приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики столицы слова Ликсутова.

Отмечается, предприятие "РегСенсор" расположит производство на площади 1,37 тысячи квадратных метров. Благодаря старту новых линий жителям города будут доступны 30 дополнительных рабочих мест. Гендиректор предприятия Игорь Волков отметил, что изделия могут проводить измерения параметров различных техпроцессов в широком диапазоне давлений и температур, изучать данные и транслировать их на следующий уровень.

Ранее столичный градоначальник сообщил, что в Москве действует стратегия развития городской промышленности. Ее важной частью являются площадки особой экономической зоны. Собянин отметил, что "Технополис Москва" через пять лет увеличится до 600 гектаров и 5,6 миллиона квадратных метров индустриальной инфраструктуры.

Для резидентов зоны доступны ряд льгот. Например, они на десять лет освобождаются от уплаты части налогов: на имущество, землю и транспорт. При этом налоговая ставка на прибыль для таких компаний составляет 2%. Деньги, которые экономят предприятия, могут пойти на рост объемов производства и на интеграцию новых решений.