Ликсутов рассказал о новом резиденте ОЭЗ "Технополис Москва" - РИА Новости, 25.11.2025
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
14:00 25.11.2025
https://ria.ru/20251125/liksutov-2057389513.html
Ликсутов рассказал о новом резиденте ОЭЗ "Технополис Москва"
Ликсутов рассказал о новом резиденте ОЭЗ "Технополис Москва" - РИА Новости, 25.11.2025
Ликсутов рассказал о новом резиденте ОЭЗ "Технополис Москва"
Пул резидентов особой экономической зоны "Технополис Москва" пополнит предприятие, которое занимается производством контрольно-измерительных приборов, заявил... РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T14:00:00+03:00
2025-11-25T14:00:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
максим ликсутов
москва
поддержка бизнеса
максим ликсутов , москва, поддержка бизнеса
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Максим Ликсутов , Москва, Поддержка бизнеса
Ликсутов рассказал о новом резиденте ОЭЗ "Технополис Москва"

Ликсутов: новое предприятие пополнило пул резидентов ОЭЗ "Технополис Москва"

© Фото : пресс-служба ДИПППроизводство контрольно-измерительных приборов
Производство контрольно-измерительных приборов - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© Фото : пресс-служба ДИПП
Производство контрольно-измерительных приборов
МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Пул резидентов особой экономической зоны "Технополис Москва" пополнит предприятие, которое занимается производством контрольно-измерительных приборов, заявил заместитель столичного мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Он подчеркнул, что столица акцентирует внимание на росте высокотехнологичной промышленности по поручению столичного градоначальника Сергея Собянина. Для этого в городе действуют меры поддержки, которые доступны резидентам особой экономической зоны.
"В первом квартале 2026 года будет запущено инновационное производство интеллектуальных контрольно-измерительных приборов. В ассортимент продукции нового резидента ОЭЗ войдут датчики дифференциального и абсолютного давления. Они используются в управлении технологическими процессами в фармацевтической, добывающей, нефтегазовой и химической промышленности, энергетике. Объем инвестиций в проект превысит 200 миллионов рублей", – приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики столицы слова Ликсутова.
Отмечается, предприятие "РегСенсор" расположит производство на площади 1,37 тысячи квадратных метров. Благодаря старту новых линий жителям города будут доступны 30 дополнительных рабочих мест. Гендиректор предприятия Игорь Волков отметил, что изделия могут проводить измерения параметров различных техпроцессов в широком диапазоне давлений и температур, изучать данные и транслировать их на следующий уровень.
Ранее столичный градоначальник сообщил, что в Москве действует стратегия развития городской промышленности. Ее важной частью являются площадки особой экономической зоны. Собянин отметил, что "Технополис Москва" через пять лет увеличится до 600 гектаров и 5,6 миллиона квадратных метров индустриальной инфраструктуры.
Для резидентов зоны доступны ряд льгот. Например, они на десять лет освобождаются от уплаты части налогов: на имущество, землю и транспорт. При этом налоговая ставка на прибыль для таких компаний составляет 2%. Деньги, которые экономят предприятия, могут пойти на рост объемов производства и на интеграцию новых решений.
Ранее Ликсутов рассказал, что заключенные офсетные договоры помогут в переходе столичного транспорта на российские технологии.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМаксим ЛиксутовМоскваПоддержка бизнеса
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
