Ликсутов: офсеты помогут Москве при переходе на российские технологии

МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Офсетные договоры, которые подразумевают дальнейшие инвестиционные обязательства, помогут в переходе столичного транспорта на российские технологии, заявил заместитель столичного мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Так, среди задач, которые указаны в стратегии развития промышленности – она была утверждена столичным градоначальником Сергеем Собяниным – указана помощь в создании новых предприятий в Москве.

Ликсутов подчеркнул, что офсеты способствуют развитию технологий в индустриальной сфере.

"В соответствии с распоряжением мэра Москвы (Собянина – ред.) столица заключает такие договоры по всем направлениям городского хозяйства. Совокупный объем частных инвестиций в расширение и модернизацию производства высокотехнологичной продукции для городского транспорта и обеспечения безопасности на дорогах составит около 2,6 миллиарда рублей", – приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы слова Ликсутова.

Отмечается, что за 2025 год столица уже оформила пять контрактов с дальнейшими инвестиционными обязательствами – по ним город получит изделия для московского транспорта. Три производства локализованы на территории особой экономической зоны "Технополис Москва".

"На территории особой экономической зоны по офсетам компании будут выпускать новые высокотехнологичные устройства по продаже проездных билетов, модули защищенного доступа для оснащения турникетов, валидаторов, билетных касс и современные турникеты с возможностью оплаты по биометрии. Объем частных инвестиций в создание этих производств составит около 1,4 миллиарда рублей", – подчеркнул министр столичного правительства, глава ДИПП Анатолий Гарбузов.

Так, в Москве локализуют выпуск дорожных знаков – это поможет нарастить безопасность движения на дорогах города. Помимо этого, на столичном предприятии "Спецкабель" будут выпускать 315 наименований изделий, которые будут использоваться в московском метро.

Ранее столичный градоначальник сообщил о том, что Москва оформила 36 офсетных контрактов – по ним в город будут поставляться медикаменты, аккумуляторные батареи и другие изделия. Общий объем закупок по сделкам – свыше 730 миллиардов рублей. В городе создадут более 9 тысяч новых рабочих мест, а инвестиции в освоение технологий превысят 126 миллиардов рублей.

По девяти офсетам уже завершены работы по обновлению производств, а продукция начала поставляться в город.