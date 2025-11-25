Рейтинг@Mail.ru
Ликсутов: офсеты помогут Москве при переходе на российские технологии - РИА Новости, 25.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
11:05 25.11.2025
https://ria.ru/20251125/liksutov-2057340438.html
Ликсутов: офсеты помогут Москве при переходе на российские технологии
Ликсутов: офсеты помогут Москве при переходе на российские технологии - РИА Новости, 25.11.2025
Ликсутов: офсеты помогут Москве при переходе на российские технологии
Офсетные договоры, которые подразумевают дальнейшие инвестиционные обязательства, помогут в переходе столичного транспорта на российские технологии, заявил... РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T11:05:00+03:00
2025-11-25T11:05:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
максим ликсутов
анатолий гарбузов
москва
поддержка бизнеса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/19/2057339276_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_dc4cb6c829dee2796d18225c41d4534b.jpg
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/19/2057339276_77:0:2808:2048_1920x0_80_0_0_eb45c3d33a6760cac42b902a262f6bc9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
максим ликсутов , анатолий гарбузов, москва, поддержка бизнеса
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Максим Ликсутов , Анатолий Гарбузов, Москва, Поддержка бизнеса
Ликсутов: офсеты помогут Москве при переходе на российские технологии

Максим Ликсутов: офсеты помогут столице при переходе на российские технологии

© Фото предоставлено пресс-службой ДИППЛиксутов: офсеты помогут Москве при переходе на российские технологии
Ликсутов: офсеты помогут Москве при переходе на российские технологии - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© Фото предоставлено пресс-службой ДИПП
Ликсутов: офсеты помогут Москве при переходе на российские технологии
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Офсетные договоры, которые подразумевают дальнейшие инвестиционные обязательства, помогут в переходе столичного транспорта на российские технологии, заявил заместитель столичного мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Так, среди задач, которые указаны в стратегии развития промышленности – она была утверждена столичным градоначальником Сергеем Собяниным – указана помощь в создании новых предприятий в Москве.
Ликсутов подчеркнул, что офсеты способствуют развитию технологий в индустриальной сфере.
"В соответствии с распоряжением мэра Москвы (Собянина – ред.) столица заключает такие договоры по всем направлениям городского хозяйства. Совокупный объем частных инвестиций в расширение и модернизацию производства высокотехнологичной продукции для городского транспорта и обеспечения безопасности на дорогах составит около 2,6 миллиарда рублей", – приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы слова Ликсутова.
Отмечается, что за 2025 год столица уже оформила пять контрактов с дальнейшими инвестиционными обязательствами – по ним город получит изделия для московского транспорта. Три производства локализованы на территории особой экономической зоны "Технополис Москва".
"На территории особой экономической зоны по офсетам компании будут выпускать новые высокотехнологичные устройства по продаже проездных билетов, модули защищенного доступа для оснащения турникетов, валидаторов, билетных касс и современные турникеты с возможностью оплаты по биометрии. Объем частных инвестиций в создание этих производств составит около 1,4 миллиарда рублей", – подчеркнул министр столичного правительства, глава ДИПП Анатолий Гарбузов.
Так, в Москве локализуют выпуск дорожных знаков – это поможет нарастить безопасность движения на дорогах города. Помимо этого, на столичном предприятии "Спецкабель" будут выпускать 315 наименований изделий, которые будут использоваться в московском метро.
Ранее столичный градоначальник сообщил о том, что Москва оформила 36 офсетных контрактов – по ним в город будут поставляться медикаменты, аккумуляторные батареи и другие изделия. Общий объем закупок по сделкам – свыше 730 миллиардов рублей. В городе создадут более 9 тысяч новых рабочих мест, а инвестиции в освоение технологий превысят 126 миллиардов рублей.
По девяти офсетам уже завершены работы по обновлению производств, а продукция начала поставляться в город.
Ранее Ликсутов рассказал, что столичные компании нарастили выпуск препаратов, предназначенных для лечения заболеваний сердечно-сосудистой и дыхательной систем, более чем в два раза с начала 2025 года.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМаксим ЛиксутовАнатолий ГарбузовМоскваПоддержка бизнеса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала