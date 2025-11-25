https://ria.ru/20251125/ldpr-2057501463.html
ЛДПР предложила выплачивать пособие неработающим родителям
ЛДПР предложила выплачивать пособие неработающим родителям - РИА Новости, 25.11.2025
ЛДПР предложила выплачивать пособие неработающим родителям
Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким разработали законопроект, которым предлагается установить ежемесячное пособие по...
ЛДПР предложила выплачивать пособие неработающим родителям
ЛДПР предложила увеличить срок выплачиваемого декрета для неработающих родителей
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким разработали законопроект, которым предлагается установить ежемесячное пособие по уходу за ребенком для неработающих родителей, воспитывающих двух и более детей до достижения ими семилетнего возраста, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Соответствующий законопроект направлен на заключение в правительство РФ
во вторник. Авторы инициативы подчеркивают, что действующая система государственных пособий предусматривает выплату ежемесячного пособия по уходу за ребенком только до достижения ребенком возраста 1,5 лет.
"Законопроектом предлагается установить ежемесячное пособие по уходу за ребенком неработающим матерям либо отцам, опекунам, воспитывающим двух и более детей до достижения ими возраста семи лет", - сказано в пояснительный записке.
В документе уточняется, что размер данного пособия предлагается определить на уровне не ниже установленного федерального МРОТ, что гарантирует получателям фиксированный и социально значимый уровень дохода, который в 2025 году составляет 22 440 рублей.
Выплату предлагается осуществлять из средств федерального бюджета Фондом пенсионного и социального страхования РФ.