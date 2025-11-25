Рейтинг@Mail.ru
ЛДПР предложила выплачивать пособие неработающим родителям - РИА Новости, 25.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:53 25.11.2025 (обновлено: 18:57 25.11.2025)
https://ria.ru/20251125/ldpr-2057501463.html
ЛДПР предложила выплачивать пособие неработающим родителям
ЛДПР предложила выплачивать пособие неработающим родителям - РИА Новости, 25.11.2025
ЛДПР предложила выплачивать пособие неработающим родителям
Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким разработали законопроект, которым предлагается установить ежемесячное пособие по... РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T18:53:00+03:00
2025-11-25T18:57:00+03:00
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/05/1731182289_0:0:2718:1529_1920x0_80_0_0_8ee36ad495093a8e2e22b14a1445da64.jpg
https://ria.ru/20251114/pubertat-1593744376.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/05/1731182289_0:0:2718:2039_1920x0_80_0_0_b729231d589c4ed9ef70736d189c134b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия
Общество, Россия
ЛДПР предложила выплачивать пособие неработающим родителям

ЛДПР предложила увеличить срок выплачиваемого декрета для неработающих родителей

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкУченики с родителями на территории школы
Ученики с родителями на территории школы - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Ученики с родителями на территории школы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким разработали законопроект, которым предлагается установить ежемесячное пособие по уходу за ребенком для неработающих родителей, воспитывающих двух и более детей до достижения ими семилетнего возраста, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Соответствующий законопроект направлен на заключение в правительство РФ во вторник. Авторы инициативы подчеркивают, что действующая система государственных пособий предусматривает выплату ежемесячного пособия по уходу за ребенком только до достижения ребенком возраста 1,5 лет.
"Законопроектом предлагается установить ежемесячное пособие по уходу за ребенком неработающим матерям либо отцам, опекунам, воспитывающим двух и более детей до достижения ими возраста семи лет", - сказано в пояснительный записке.
В документе уточняется, что размер данного пособия предлагается определить на уровне не ниже установленного федерального МРОТ, что гарантирует получателям фиксированный и социально значимый уровень дохода, который в 2025 году составляет 22 440 рублей.
Выплату предлагается осуществлять из средств федерального бюджета Фондом пенсионного и социального страхования РФ.
Подросток - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Пубертат: основные этапы, особенности и проявления полового созревания
14 ноября, 16:42
 
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала