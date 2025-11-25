https://ria.ru/20251125/lavrov-2057427254.html
Секретариат ООН не реагирует на удары Украины по России, заявил Лавров
Секретариат ООН не реагирует на удары Украины по России, заявил Лавров - РИА Новости, 25.11.2025
Секретариат ООН не реагирует на удары Украины по России, заявил Лавров
Секретариат Организации Объединенных Наций (ООН) не реагирует на украинские удары по территории России, при этом когда кто-то обвиняет РФ в атаках по якобы... РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T15:00:00+03:00
2025-11-25T15:00:00+03:00
2025-11-25T15:00:00+03:00
в мире
россия
украина
москва
сергей лавров
стефан дюжаррик
антониу гутерреш
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1a/1751850613_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3f9efd82c1ed79a785482487e2217b9c.jpg
https://ria.ru/20250527/lavrov-2019323458.html
россия
украина
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1a/1751850613_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_93d448fcb6c272cfb54a25566b8d625d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, москва, сергей лавров, стефан дюжаррик, антониу гутерреш, оон
В мире, Россия, Украина, Москва, Сергей Лавров, Стефан Дюжаррик, Антониу Гутерреш, ООН
Секретариат ООН не реагирует на удары Украины по России, заявил Лавров
Лавров: ООН не реагирует на украинские атаки на гражданские объекты в России
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Секретариат Организации Объединенных Наций (ООН) не реагирует на украинские удары по территории России, при этом когда кто-то обвиняет РФ в атаках по якобы гражданским объектам на Украине, руководство ООН резко осуждают такие действия, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«
"Когда кто-то обвиняет Россию
, что где-то что-то упало на украинские гражданские объекты, сразу Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
и его пресс-секретарь – француз Стефан Дюжаррик
заявляют, что резко осуждают применение вооруженных сил в отношении гражданских объектов. Когда очевидные вещи, никем никогда не оспаривавшиеся, происходят со стороны Украины
(удары по территории РФ - ред.)... Стефан Дюжаррик, его начальник и прочие представители Секретариата ООН... заявляли о том, что разбираются в этих делах", - сказал Лавров
в интервью YouTube-каналу Ассоциации "Франко-Российский диалог".
Он отметил, что Москва
не видела ни одного конкретного доказательства об ударах по гражданским объектам на Украине, но при этом неоднократно видела доказательства обратного.
"Как только где-то "прилетает" либо снаряд, либо обломки системы ПВО по гражданским объектам, первым делом поднимается крик на Украине и тут же в столицах, которые "выпестовывали" этот режим, – о том, что Россия "бесчеловечна"", - подчеркнул Лавров.
Глава МИД РФ заключил, что никто ни разу не отреагировал на просьбу России предъявить факты, добавив, что печально видеть, как Секретариат ООН идет на поводу у Запада и Украины.