Секретариат ООН не реагирует на удары Украины по России, заявил Лавров

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Секретариат Организации Объединенных Наций (ООН) не реагирует на украинские удары по территории России, при этом когда кто-то обвиняет РФ в атаках по якобы гражданским объектам на Украине, руководство ООН резко осуждают такие действия, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

« "Когда кто-то обвиняет Россию , что где-то что-то упало на украинские гражданские объекты, сразу Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш и его пресс-секретарь – француз Стефан Дюжаррик заявляют, что резко осуждают применение вооруженных сил в отношении гражданских объектов. Когда очевидные вещи, никем никогда не оспаривавшиеся, происходят со стороны Украины (удары по территории РФ - ред.)... Стефан Дюжаррик, его начальник и прочие представители Секретариата ООН... заявляли о том, что разбираются в этих делах", - сказал Лавров в интервью YouTube-каналу Ассоциации "Франко-Российский диалог".

Он отметил, что Москва не видела ни одного конкретного доказательства об ударах по гражданским объектам на Украине, но при этом неоднократно видела доказательства обратного.

"Как только где-то "прилетает" либо снаряд, либо обломки системы ПВО по гражданским объектам, первым делом поднимается крик на Украине и тут же в столицах, которые "выпестовывали" этот режим, – о том, что Россия "бесчеловечна"", - подчеркнул Лавров.