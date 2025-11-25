Рейтинг@Mail.ru
Секретариат ООН не реагирует на удары Украины по России, заявил Лавров - РИА Новости, 25.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:00 25.11.2025
https://ria.ru/20251125/lavrov-2057427254.html
Секретариат ООН не реагирует на удары Украины по России, заявил Лавров
Секретариат ООН не реагирует на удары Украины по России, заявил Лавров - РИА Новости, 25.11.2025
Секретариат ООН не реагирует на удары Украины по России, заявил Лавров
Секретариат Организации Объединенных Наций (ООН) не реагирует на украинские удары по территории России, при этом когда кто-то обвиняет РФ в атаках по якобы... РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T15:00:00+03:00
2025-11-25T15:00:00+03:00
в мире
россия
украина
москва
сергей лавров
стефан дюжаррик
антониу гутерреш
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1a/1751850613_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3f9efd82c1ed79a785482487e2217b9c.jpg
https://ria.ru/20250527/lavrov-2019323458.html
россия
украина
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1a/1751850613_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_93d448fcb6c272cfb54a25566b8d625d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, москва, сергей лавров, стефан дюжаррик, антониу гутерреш, оон
В мире, Россия, Украина, Москва, Сергей Лавров, Стефан Дюжаррик, Антониу Гутерреш, ООН
Секретариат ООН не реагирует на удары Украины по России, заявил Лавров

Лавров: ООН не реагирует на украинские атаки на гражданские объекты в России

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Секретариат Организации Объединенных Наций (ООН) не реагирует на украинские удары по территории России, при этом когда кто-то обвиняет РФ в атаках по якобы гражданским объектам на Украине, руководство ООН резко осуждают такие действия, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«
"Когда кто-то обвиняет Россию, что где-то что-то упало на украинские гражданские объекты, сразу Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш и его пресс-секретарь – француз Стефан Дюжаррик заявляют, что резко осуждают применение вооруженных сил в отношении гражданских объектов. Когда очевидные вещи, никем никогда не оспаривавшиеся, происходят со стороны Украины (удары по территории РФ - ред.)... Стефан Дюжаррик, его начальник и прочие представители Секретариата ООН... заявляли о том, что разбираются в этих делах", - сказал Лавров в интервью YouTube-каналу Ассоциации "Франко-Российский диалог".
Он отметил, что Москва не видела ни одного конкретного доказательства об ударах по гражданским объектам на Украине, но при этом неоднократно видела доказательства обратного.
"Как только где-то "прилетает" либо снаряд, либо обломки системы ПВО по гражданским объектам, первым делом поднимается крик на Украине и тут же в столицах, которые "выпестовывали" этот режим, – о том, что Россия "бесчеловечна"", - подчеркнул Лавров.
Глава МИД РФ заключил, что никто ни разу не отреагировал на просьбу России предъявить факты, добавив, что печально видеть, как Секретариат ООН идет на поводу у Запада и Украины.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
Лавров назвал ответные удары по Украине естественными
27 мая, 13:40
 
В миреРоссияУкраинаМоскваСергей ЛавровСтефан ДюжаррикАнтониу ГутеррешООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала