Лавров раскритиковал сделку Украины и Франции по истребителям Rafale
14:56 25.11.2025
https://ria.ru/20251125/lavrov-2057425704.html
Лавров раскритиковал сделку Украины и Франции по истребителям Rafale
Лавров раскритиковал сделку Украины и Франции по истребителям Rafale

Французский многоцелевой истребитель четвертого поколения Rafale
Французский многоцелевой истребитель четвертого поколения Rafale. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Трудно прокомментировать с позиции здравого смысла ситуацию с подписанием Владимиром Зеленским соглашения о покупке у Франции 100 истребителей Rafale, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью YouTube-каналу Ассоциации "Франко-Российский диалог".
Президент Франции Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский подписали ранее в Париже декларацию о намерениях, которая предусматривает закупку Киевом у Парижа 100 истребителей Rafale, а также систем ПВО SAMP-T.
"Не могу с позиции здравого смысла комментировать эту ситуацию", - заявил он.
Лавров шутливо отметил, что, возможно, Зеленскому просто "нравится цифра 100".
"С премьер-министром Британии Киром Стармером Зеленский подписал договор на 100 лет. Недавно выявили, что очередные 100 миллионов были потрачены на взятки коррумпированным чиновникам", - добавил он.
В январе 2025 года Владимир Зеленский и британский премьер Кир Стармер подписали соглашение о "столетнем" партнерстве Украины и Великобритании, сообщил в украинский телеканал "Общественное".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Зеленский не уполномочен подписывать сделку о покупке Rafale, заявил Азаров
Зеленский не уполномочен подписывать сделку о покупке Rafale, заявил Азаров
24 ноября, 03:07
 
В миреРоссияУкраинаФранцияВладимир ЗеленскийСергей ЛавровЭммануэль МакронНАТОRafale
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
