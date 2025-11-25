Лавров раскритиковал сделку Украины и Франции по истребителям Rafale

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Трудно прокомментировать с позиции здравого смысла ситуацию с подписанием Владимиром Зеленским соглашения о покупке у Франции 100 истребителей Rafale, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью YouTube-каналу Ассоциации "Франко-Российский диалог".

"Не могу с позиции здравого смысла комментировать эту ситуацию", - заявил он.

Лавров шутливо отметил, что, возможно, Зеленскому просто "нравится цифра 100".

"С премьер-министром Британии Киром Стармером Зеленский подписал договор на 100 лет. Недавно выявили, что очередные 100 миллионов были потрачены на взятки коррумпированным чиновникам", - добавил он.

В январе 2025 года Владимир Зеленский и британский премьер Кир Стармер подписали соглашение о "столетнем" партнерстве Украины Великобритании , сообщил в украинский телеканал "Общественное".