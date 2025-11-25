Рейтинг@Mail.ru
Лавров рассказал о ситуации в международной торговле - РИА Новости, 25.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:54 25.11.2025
https://ria.ru/20251125/lavrov-2057425001.html
Лавров рассказал о ситуации в международной торговле
Лавров рассказал о ситуации в международной торговле - РИА Новости, 25.11.2025
Лавров рассказал о ситуации в международной торговле
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в международной торговле сейчас царит нечто близкое к хаосу. РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T14:54:00+03:00
2025-11-25T14:54:00+03:00
сша
россия
европа
сергей лавров
ричард никсон
мвф
всемирный банк
всемирная торговая организация (вто)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/12/1916540298_0:0:2850:1603_1920x0_80_0_0_19393b527e1769ad4bad1ea2e6cba6c5.jpg
https://ria.ru/20251125/rossija-2057421813.html
https://ria.ru/20251015/lavrov-2048458963.html
сша
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/12/1916540298_78:0:2809:2048_1920x0_80_0_0_b824799a7dc9d32f7cd45de1fa9fddb9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, россия, европа, сергей лавров, ричард никсон, мвф, всемирный банк, всемирная торговая организация (вто), экономика
США, Россия, Европа, Сергей Лавров, Ричард Никсон, МВФ, Всемирный банк, Всемирная торговая организация (ВТО), Экономика
Лавров рассказал о ситуации в международной торговле

Лавров заявил о близкой к хаосу ситуации в международной торговле

© РИА Новости / POOLМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© РИА Новости / POOL
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в международной торговле сейчас царит нечто близкое к хаосу.
"Сейчас все мы наблюдаем, что наступает что-то близкое к хаосу в международной торговле и инвестициях. Совсем не обязательно, что действия США имеют целью только подчинить себе Европу. Их цель – извлечь выгоду, где угодно в любых вариантах и получить за это какой-то "куш", - сказал Лавров в интервью Youtube-каналу ассоциации "Франко-российский диалог".
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Европа сама предала собственные идеалы, заявил Лавров
Вчера, 14:50
Лавров отметил, что мировая экономика сейчас совсем не глобализирована, потому что "все принципы и правила глобализации, которые американцы вместе со своими союзниками десятилетиями внедряли в мировые институты - МВФ, Всемирный банк, ВТО, - не были выполнены ни одним из них".
"Принципы добросовестной конкуренции, рыночных методов определения лучшего, неприкосновенности собственности – всё это ушло в небытие", - считает министр.
"Помню, как много лет назад, когда доллар перестал быть привязан к "золотому стандарту" (это было при президенте США Ричарде Никсоне), американцы говорили, мол, не волнуйтесь, доллар – это самая надежная единица, которая не является собственностью США. Это благо всего человечества. Доллар принадлежит человечеству, обслуживает интересы всех, и так будет всегда. Вот "приехали". "Всегда" прошло уже. Наступила другая эпоха", - заключил Лавров.
Доллары США - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Лавров прокомментировал ситуацию с долларом
15 октября, 18:23
 
СШАРоссияЕвропаСергей ЛавровРичард НиксонМВФВсемирный банкВсемирная торговая организация (ВТО)Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала