https://ria.ru/20251125/lavrov-2057421662.html
Лавров назвал премьеров Венгрии и Словакии прагматичными
Лавров назвал премьеров Венгрии и Словакии прагматичными - РИА Новости, 25.11.2025
Лавров назвал премьеров Венгрии и Словакии прагматичными
Премьер-министры Венгрии Виктор Орбан и Словакии Роберт Фицо, а также главный кандидат на пост главы правительства Чехии Андрей Бабиш прагматичны и думают о... РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T14:49:00+03:00
2025-11-25T14:49:00+03:00
2025-11-25T14:49:00+03:00
в мире
венгрия
словакия
чехия
виктор орбан
роберт фицо
андрей бабиш
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152991/61/1529916185_0:191:2963:1858_1920x0_80_0_0_3a95d7cf50a4d88123b802633a071d65.jpg
https://ria.ru/20251123/vybory-2056875835.html
венгрия
словакия
чехия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152991/61/1529916185_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_089d6f9af590849e295205eca616b77e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венгрия, словакия, чехия, виктор орбан, роберт фицо, андрей бабиш
В мире, Венгрия, Словакия, Чехия, Виктор Орбан, Роберт Фицо, Андрей Бабиш
Лавров назвал премьеров Венгрии и Словакии прагматичными
Лавров: Орбан и Фицо думают о своих гражданах, а не о поддержке Киева