Лавров назвал премьеров Венгрии и Словакии прагматичными - РИА Новости, 25.11.2025
14:49 25.11.2025
Лавров назвал премьеров Венгрии и Словакии прагматичными
Премьер-министры Венгрии Виктор Орбан и Словакии Роберт Фицо, а также главный кандидат на пост главы правительства Чехии Андрей Бабиш прагматичны и думают о... РИА Новости, 25.11.2025
в мире
Лавров назвал премьеров Венгрии и Словакии прагматичными

Лавров: Орбан и Фицо думают о своих гражданах, а не о поддержке Киева

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Премьер-министры Венгрии Виктор Орбан и Словакии Роберт Фицо, а также главный кандидат на пост главы правительства Чехии Андрей Бабиш прагматичны и думают о своих гражданах, а не о поддержке киевского режима, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"У нас нет иллюзий относительно тех людей, которые сейчас руководят на Западе. Упомяну исключение – премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Сейчас Андрей Бабиш пришел на пост главы правительства Чехии. Это люди - прагматики... Они не хотят призывать своих граждан жертвовать детьми ради поддержки нацистского киевского режима", - сказал Лавров в интервью YouTube-каналу ассоциации "Франко-российский диалог".
Он отметил, что эти лидеры думают о своих гражданах и не являются прароссийскими, а являются просто провенгерскими, прословацскими и прочешскими.
Здание парламента Венгрии - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
Киев попытается повлиять на результаты выборов в Венгрии, заявил посол
23 ноября, 04:19
 
