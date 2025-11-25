Лавров назвал премьеров Венгрии и Словакии прагматичными

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Премьер-министры Венгрии Виктор Орбан и Словакии Роберт Фицо, а также главный кандидат на пост главы правительства Чехии Андрей Бабиш прагматичны и думают о своих гражданах, а не о поддержке киевского режима, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.