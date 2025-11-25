Рейтинг@Mail.ru
Лавров рассказал, за что на Западе не любят RT и Sputnik - РИА Новости, 25.11.2025
14:45 25.11.2025
Лавров рассказал, за что на Западе не любят RT и Sputnik
Лавров рассказал, за что на Западе не любят RT и Sputnik
Информационные ресурсы RT и Sputnik находятся на передовых позициях в западных странах по посещаемости, и их не любят на Западе из-за того, что они говорят... РИА Новости, 25.11.2025
Лавров рассказал, за что на Западе не любят RT и Sputnik

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Информационные ресурсы RT и Sputnik находятся на передовых позициях в западных странах по посещаемости, и их не любят на Западе из-за того, что они говорят правду, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Тот факт, что такие ресурсы, как RT и Sputnik по посещаемости находятся на самых передовых позициях, говорит о том, что есть и другой показатель: насколько пользователь доверяет источнику информации. С этих позиций у RT и Sputnik серьезная репутация. Их за это и не любят, потому что они говорят правду", - сказал Лавров в интервью YouTube-каналу Ассоциации "Франко-Российский диалог".
Он подчеркнул, что западные журналисты, работающие на RT и Sputnik, во многом делают это не потому, что они хотят, чтобы Россия была самой главной, и не потому, что им, наверное, хорошо платят, а потому что они – профессионалы и им стыдно, когда их заставляют лгать с экранов или в электронных СМИ.
