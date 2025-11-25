https://ria.ru/20251125/lavrov-2057416237.html
Россия подумает, о чем говорить с Западом, заявил Лавров
Россия подумает, о чем говорить с Западом, заявил Лавров - РИА Новости, 25.11.2025
Россия подумает, о чем говорить с Западом, заявил Лавров
Россия подумает, о чем говорить с Западом, если тот выразит готовность сесть за стол переговоров, сначала необходимо посмотреть, с чем западные страны готовы... РИА Новости, 25.11.2025
Россия подумает, о чем говорить с Западом, заявил Лавров
Лавров: РФ подумает, о чем говорить с Западом при его готовности к переговорам