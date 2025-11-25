Рейтинг@Mail.ru
Россия подумает, о чем говорить с Западом, заявил Лавров - РИА Новости, 25.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:40 25.11.2025 (обновлено: 14:41 25.11.2025)
https://ria.ru/20251125/lavrov-2057416237.html
Россия подумает, о чем говорить с Западом, заявил Лавров
Россия подумает, о чем говорить с Западом, заявил Лавров - РИА Новости, 25.11.2025
Россия подумает, о чем говорить с Западом, заявил Лавров
Россия подумает, о чем говорить с Западом, если тот выразит готовность сесть за стол переговоров, сначала необходимо посмотреть, с чем западные страны готовы... РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T14:40:00+03:00
2025-11-25T14:41:00+03:00
в мире
россия
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/19/2057432603_0:0:2518:1416_1920x0_80_0_0_5df181c04f0667ccaac5245b8aa9be22.jpg
https://ria.ru/20251125/mid-2057416128.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1f/1766280253_0:0:2893:2170_1920x0_80_0_0_f150c1dd194717cc360a9204cbf62895.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сергей лавров
В мире, Россия, Сергей Лавров
Россия подумает, о чем говорить с Западом, заявил Лавров

Лавров: РФ подумает, о чем говорить с Западом при его готовности к переговорам

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Россия подумает, о чем говорить с Западом, если тот выразит готовность сесть за стол переговоров, сначала необходимо посмотреть, с чем западные страны готовы прийти, а только потом решать, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Моменты просветления приходят (на Западе – ред.). Но когда они созреют разговаривать, мы подумаем, о чем разговаривать. Если они рассчитывают на то, что заявят, что готовы сесть с Россией за стол переговоров и мы туда побежим, - нет. Мы хотим понять, с чем они будут готовы прийти к контактам с нами, а потом будем решать", - сказал Лавров в интервью YouTube-каналу Ассоциации "Франко-Российский диалог".
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Лавров прокомментировал заявления ООН про жертвы в Буче
Вчера, 14:39
 
В миреРоссияСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала