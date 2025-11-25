Россия подумает, о чем говорить с Западом, заявил Лавров

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Россия подумает, о чем говорить с Западом, если тот выразит готовность сесть за стол переговоров, сначала необходимо посмотреть, с чем западные страны готовы прийти, а только потом решать, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.